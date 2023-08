One UI 5.1.1: Update bringt neue Funktionen für alte Samsung-Foldables

In einer Pressemitteilung erklärte Samsung, dass die ersten Geräte, die diese neuen Funktionen erhalten werden, das Galaxy Z Fold 4 und das Galaxy Z Flip 4 aus dem letzten Jahr sein werden. Das Update könnte für die beiden faltbaren Geräte im August erscheinen. Für die älteren Geräte wie das Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 2 und Galaxy Z Flip wurde kein genaues Datum genannt. Dennoch wurde erwähnt, dass auch diese Foldables nacheinander das Update erhalten werden. Was können wir von diesem Update erwarten?

Neuer Flex-Modus für das Samsung Galaxy Z Flip

Wie bei den vorherigen Galaxy-Z-Foldables wird die Firmware eine neue Art des Zugriffs und der Interaktion mit dem Flex Mode einführen. Die Icons schweben nun und können durch Ziehen und Ablegen einfach angeordnet werden. Das Panel enthält u. a. Verknüpfungen zu Multi-Fenster-, Bildschirmaufnahme- und Touchpad-Funktionen.

Außerdem enthält der Flex-Modus eine aktualisierte Medienwiedergabesteuerung mit einer 10-Sekunden-Taste zum Zurück- oder Vorspulen des Audiomaterials. Das wird nach dem Update auf dem gesamten unteren Bildschirm angezeigt. Gleichzeitig werden Videos auch dann weiter abgespielt, wenn Ihr über den Multi-Fenster-Shortcut eine neue App startet.

Samsung hat mit dem One UI 5.1.1 Update ein neues Flex Mode Panel hinzugefügt. / © Samsung / Edit by nextpit

Mehr Gesten für das Samsung Galaxy Z Fold

Samsungs größere faltbare Geräte erhalten mit diesem Update auch verbesserte Multitasking-Gesten. Die neue Zwei-Finger-Drag-and-Drop-Geste ermöglicht es, Dateien mit einem Finger auszuwählen und zu halten und mit dem anderen Finger auf eine Ziel-App zu tippen und diese Dateien dann zu verschieben. Diese produktive Geste wird auch von den Galaxy-Tab-S8-Tablets unterstützt.

Zusätzlich fügt das südkoreanische Unternehmen einen versteckten Pop-up-Modus für bestimmte Apps hinzu, z. B. für den Internetbrowser von Samsung. Das ist nützlich, wenn Ihr Euch beim Surfen oder Betrachten eines Videos auf ein bestimmtes Fenster konzentrieren wollt und das versteckte Fenster dahinter nur durch Antippen vom Rand aus erreicht.

Das Update auf One UI 5.1.1 verbessert die Pop-up- und Mehrfenster-Ansicht auf dem Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Tab S8. / © Samsung / Edit by nextpit

Es ist jetzt auch möglich, zwischen mehreren Fenstern zu wechseln, indem Ihr den oberen Teil eines aktiven Fensters festhaltet und es an die Seite zieht. Samsung erwähnte, dass diese oben genannten Änderungen für die Pop-up-Ansicht und die neue Taskleiste auf dem Hauptbildschirm auch auf dem Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 und Galaxy Tab S8 verfügbar sein werden.

One UI 6 Beta auf Android 14 wird auf weitere Länder ausgeweitet

Neben der One UI 5.1.1 hat Samsung auch das Beta-Programm für die One UI 6 gestartet, die auf Android 14 basiert. Derzeit ist die Beta nur auf dem Galaxy S23 (Test) und seinen Serien-Kollegen in ausgewählten Ländern verfügbar – darunter die USA, Deutschland und Südkorea. Die neuere Version des Betriebssystems wurde kürzlich in Indien, China, Polen und Großbritannien verteilt. Es ist jedoch noch unklar, wann die Beta-Version auf Samsungs faltbaren Geräten und Tablets generell verfügbar sein wird.

Habt Ihr schon auf One UI 5.1.1 aktualisiert? Welche neuen Funktionen fandet Ihr besonders nützlich? Teilt uns Eure Erfahrungen unten in den Kommentaren gerne mit.