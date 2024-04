OnePlus 13: Geizt OnePlus beim kommenden Handy mit Innovationen?

Ausgehend von den vermuteten Eckdaten, die der Tippgeber Yogesh Brar auf X (ehemals Twitter) teilte, wird das OnePlus 13 einige Hardwarekomponenten seines Vorgängers beibehalten. Das kommende Smartphone-Flaggschiff soll aber zumindest ein neues Äußeres erhalten.

Keine Upgrades bei Kamera und Akku

Wie es heißt, wird das OnePlus 13 den 5.400-mAh-Akku beibehalten, der mit einer 100-Watt-Ladeleistung aufwartet, wie sie auch von den bisherigen OnePlus-Geräten bekannt ist. Das ist nicht verwunderlich, denn der vergrößerte Akku wurde erst mit dem OnePlus 12 eingeführt und ist immer noch einer der größten Akkus, die es gibt.

Das OnePlus Open verfügt über ein Dreifach-Kameramodul mit Sonys neuem Stacked-Sensor mit 50 MP sowie einer 48-MP-Ultraweit- und einer 64-MP-Periscope-Kamera. / © nextpit

Dem Leak zufolge soll es aber so sein, dass die Kameramodule des OnePlus 12 ebenfalls fürs OnePlus 13 übernommen werden. Demnach soll die Hauptkamera der Sony Lytia LYT-808 sein – also der Stacked-Sensor mit 50 MP, der auch im OnePlus Open (Test) an der Seite der Periskop-Cam mit 64 MP und dem etwas veralteten 48-MP-Ultraweit-Sensor zu finden ist.

Was sind die Neuerungen, die das OnePlus 13 bieten soll?

Zu den bemerkenswerten Neuerungen soll ein "micro-curved" 2K-Display gehören. Was ist das? Es gibt kaum Details zu diesem Panel, aber es könnte sich um eine vergleichbare Displaytechnologie handeln, die im Xiaomi 14 und einem der kommenden Geräte von OnePlus' Schwesterfirma Oppo zum Einsatz kommt.

Dieses "mikrogekrümmte" Display hat an allen vier Seiten des Panels leicht gekrümmte Kanten, im Gegensatz zu den lediglich an zwei Kanten gebogenen Displays der meisten High-End-Smartphones.

Was die andere Änderung betrifft, so betont der Leaker, dass es ein neues Design sowie eine neue Anordnung der Rückkamera geben wird, was sich mit dem früheren Gerücht deckt, das von einer überarbeiteten Rückseite des OnePlus 13 sprach. Die Neuerung wird wahrscheinlich dazu führen, dass der im OnePlus 10 eingeführte exzentrische Kamerabuckel wegfällt. Davon abgesehen ist noch nicht bekannt, wie das neue Design aussehen wird.

OnePlus hält auch beim OnePlus 13 an der Tradition fest und wird das Gerät voraussichtlich mit dem Flaggschiff Snapdragon 8 Gen 4 ausstatten. Sowohl der Chip als auch das Gerät sollen noch in diesem Jahr vorgestellt werden, wobei der globale Launch des OnePlus 13 wohl erst für Anfang 2025 ansteht.

Glaubt Ihr, dass das OnePlus 13 mit diesen technischen Daten und dem Design eine gute Alternative zum Samsung Galaxy S25 darstellen wird? Verratet uns ruhig Eure Meinung dazu.