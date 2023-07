OnePlus Fold/Open und OnePlus 12 haben jetzt einen Starttermin

Nach den Gerüchten über den Namen des ersten faltbaren Smartphones von OnePlus in der letzten Woche, deutet ein neuer Hinweis auch auf das genaue Datum der Vorstellung des ersten OnePlus Foldables hin. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, soll das OnePlus Fold aka OnePlus Open Ende August vorgestellt werden . Also kurz nach Samsungs Unpacked Event Ende diesen Monat (Juli), auf dem wir ebenfalls zwei Foldable erwarten.

Erscheinungsdatum des ersten faltbaren Smartphones von OnePlus

Dieselbe Quelle, die zuerst berichtete, dass OnePlus sein faltbares Gerät im August ankündigen und herausbringen würde, nennt jetzt ein konkretes Datum, wann es denn genau losgehen soll. Laut dem Leaker Max Jambor wird OnePlus am 29. August 2023 ein Event in New York abhalten und dem das OnePlus Fold aka OnePlus Opendas Licht der Öffentlichkeit erblickt. Dieses Detail wird von auch von SmartPrix bestätigt, die auch die ersten Bilder des faltbaren Geräts veröffentlicht haben und Ihre Informationen von Steve Hemmerstoffer erhalten.

Letztes Jahr wurde im selben Monat und am selben Ort auch das OnePlus 10T (Test) offiziell vorgestellt. Dieser Aspekt verleiht den Informationen zusätzliche Glaubwürdigkeit.

Das computergenerierte Rendering des OnePlus Fold (OnePlus Open) zeigte dünnere Ränder um das Display und einen höheren Formfaktor. Der Hauptbildschirm soll 7,8 Zoll breit sein, während der Deckbildschirm 6,3 Zoll misst. / © Smartprix

Was das Veröffentlichungsdatum des OnePlus Fold, beziehungsweise eventuellen OnePlus Open angeht, so wird nicht erwähnt, ob es direkt nach dem Launch-Event erhältlich sein wird. Es ist möglich, dass das Handy direkt nach der Markteinführung oder erst einige Wochen später in die Läden kommt. Interessanterweise würde das OnePlus Fold/Open dann gegen das Galaxy Z Fold 5 und das Galaxy Flip 5 von Samsung antreten, die voraussichtlich am 26. Juli angekündigt werden.

Das OnePlus Open bzw. Fold soll einen faltbaren Formfaktor im Stil eines Buches, mit einem 6,3-Zoll großem AMOLED-Cover-Display und einem 7,8-Zoll großem und faltbaren 2K-Hauptbildschirm bekommen. Außerdem wird es von einem Snapdragon 8 Gen 2 angetrieben, der mit 16 GB RAM und 256/512 GB Speicher gepaart ist. Das Triple-Kamera-Setup auf der Rückseite besteht aus einem 48-MP-Hauptsensor sowie einer 48-MP-Ultraweitwinkel- und einer 64-MP-Periskop-Kamera.

Durchgesickerte Bilder des unangekündigten OnePlus 12 zeigen die Anordnung der Knöpfe und das neue zentrierte Loch-Display. / © OnLeaks / SmartPrix

OnePlus 12 Startfenster für China und internationale Märkte

Nicht nur der Start des OnePlus Fold/Open ist vakant. Die Quelle hat auch über das andere kommende OnePlus-Flaggschiff, dem OnePlus 12 berichtet. Es ist nicht überraschend, dass OnePlus das OnePlus 12 im Dezember in China vorstellen wird, gefolgt von einer globalen Veröffentlichung im Januar oder spätestens Februar 2024.

Das OnePlus 12 wurde bereits ausgiebig geleakt, darunter auch die neuesten Renderings, die die neue Periskop-Kamera auf der Rückseite zeigen. Obendrein wird es eine neue mittige Frontkamera im Punch-Hole-Design und dünnere Ränder auf dem Display haben. Das Android-Smartphone wird mit dem unangekündigten Snapdragon 8 Gen 3 und nicht mit dem diesjährigen Flaggschiff-Prozessor von Qualcomm ausgestattet sein.

Habt Ihr vor, Euch das OnePlus Fold/Open oder das OnePlus 12 zu kaufen, wenn sie dann später in diesem Jahr auf den Markt kommen? Oder wollt Ihr lieber das Galaxy Z Fold 5 oder Galaxy Z Flip 5 von Samsung? Schreibt uns doch bitte Eure Antworten in die Kommentare.