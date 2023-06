OnePlus Nord 3: Bilder, Specs und ein Preis – Flagship-Killer is back!

OnePlus wurde eigentlich der Verkauf in Deutschland untersagt, was die Oppo-Tochter aber nicht davon abhält, seine gesamte Produktpalette via Amazon hierzulande zu vertreiben. Da kommt das OnePlus Nord 3 gerade recht – eine Serie, die allgemein als preiswert bekannt ist. Doch der nun geleakte Preis in Kombination mit einem Flaggschiff-Prozessor lässt auch den ehemaligen Mitgründer Carl Pei erblassen, der uns am 11. Juli sein Nothing Phone (2) präsentieren möchte.

OnePlus Nord 3: Ist der Flagship-Killer zurück?

OnePlus plant in Kürze auf dem europäischen Markt, das OnePlus Nord 3 offiziell zu präsentieren. Soweit nichts Spektakuläres, zumal den aktuellen und ehemaligen BBK-Töchtern der Verkauf in deutschen Regalen gerichtlich untersagt wurde – auch Vivo. OnePlus hat jedoch Mittel und Wege gefunden, sein gesamtes Produktportfolio über Eurostar Global Electronics Ltd. mit Sitz in Großbritannien auf Amazon Deutschland zu verkaufen. Das macht den anstehenden Release des OnePlus Nord 3 noch einmal attraktiver.

Jetzt bloß nicht verpassen: Das OnePlus 11 im ausführlichen Test

Denn Deutschlands nachgewiesener bester Leaker hat einen Preis von 449 Euro für das Basis-Modell (8/128 GB) für uns herausgefunden. Wer das OnePlus Nord 3 mit stolzen 16 GB LPDDR5X RAM und 256 GB internen UFS-3.1-Programmspeicher haben möchte, bezahlt laut Roland Quandt in Europa 549 Euro. Für ein Mittelklasse-Smartphone angemessen – doch das OnePlus Nord 3 ist bei Weitem kein Mittelklasse-Device.

OnePlus Nord 3 mit Flaggschiff-Prozessor!

Die technischen Daten sind weitestgehend bekannt, da das Android-Smartphone in China als OnePlus Ace 2V gelauncht wurde. So können wir Euch über den verbauten Flaggschiff-Prozessor, dem im 4-nm-Prozess gefertigten MediaTek Dimensity 9000 berichten, der mit einer maximalen Taktrate von 3,05 GHz nicht nur Eure Herzen höher schlagen lässt. Auch das 6,75 Zoll große AMOLED-Display dürfte mit einer Auflösung von 2.772 x 1.240 für strahlende Augen sorgen. Natürlich auch hier in der Darstellung maximale adaptive 120 Bilder pro Sekunde und Hochfrequenz-PWM-Dimmung mit 1.440 Hz.

Mit einem MediaTek Dimensity 9000 hat das OnePlus Nord 3 einen Flaggschiff-Prozessor verbaut. / © OnePlus | edit by nextpit

Jetzt mit 2-MP-Makro-Kamera!

Der 5.000 mAh starke Akku kann mit dem in der Verpackung befindlichen 80-Watt-SuperVooc-Netzteil entsprechend schnell geladen und Musik in Stereo konsumiert werden. Okay – ich weiß, dass Ihr bereits darauf wartet – und ja, OnePlus enttäuscht Euch nicht! Es gibt sie, die 2-MP-Makro-Kamera, dessen Fakt einen jeden Puls erhöhen wird. Spaß beiseite: Es gibt zusätzlich noch eine 64-MP-Hauptkamera mit einer Blende von f/1.7 und einer äquivalenten Brennweite von 25 mm. Die Triple-Kamera wird durch eine 8-MP-Weitwinkelkamera (f/2.2), mit einem Sichtfeld von 112 Grad vervollständigt. Selbstaufnahmen können durch die 16-MP-Frontkamera (Punch Hole) erstellt werden.

Einen Knaller habe ich noch zum Ende: Das OnePlus Nord 3 kommt mit einem seitlichen dreistufigen Hardwareschalter, der allgemein auch als Alert-Slider bekannt ist. Und spätestens jetzt seid Ihr doch restlos begeistert, oder?

Affiliate Angebot OnePlus 11 Zur Geräte-Datenbank

Wenn nicht, schreibt uns gern in den Kommentarbereich unten Eure Meinung zu dem OnePlus Nord 3, beziehungsweise warum Ihr Euch nicht so recht für den "Flagship-Killer" erwärmen könnt. Ich zumindest bin schon einmal auf Eure Beiträge gespannt.