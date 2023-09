OnePlus Open: Launch-Termin für das erste OnePlus-.Foldable steht fest

OnePlus Open offizielles Launch-Event in den USA

Nach der gemeldeten Verzögerung hat das chinesische Unternehmen nun einen neuen Starttermin für das OnePlus Open reserviert. Max Jambor, der auch die Quelle der letzten OnePlus-Informationen war, behauptete in einem neuen X-Post, dass das Gerät auf einem Event am 19. Oktober angekündigt wird. Zuvor hieß es, dass diese Veranstaltung in New York stattfinden würde, wo auch das OnePlus 10T im letzten Jahr vorgestellt wurde.

Damit liegt das erste OnePlus-Foldable zwei Wochen hinter der Ankündigung des Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro. Daher wird es interessant sein, zu sehen, wie das Unternehmen das OnePlus Open positionieren und vermarkten wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Markteinführung durch eine sofortige Vorbestellung des OnePlus Foldables in ausgewählten Märkten abgelöst wird.

Angebliches Design des OnePlus Open: Das Foldable basierend auf alten (links) und neuen (rechts) Renderings. / © OnLeaks/SmartPrix

OnePlus Open: Design und Spezifikationen

Das OnePlus Open, über das zunächst als OnePlus Fold gemunkelt wurde, ist bereits ausgiebig geleakt worden. Zu den Spezifikationen gehören ein 6,3 Zoll großer OLED-Cover-Display und ein 7,8 Zoll großes, innen liegendes und faltbares Hauptdisplay mit einer 2K-Auflösung. Noch wichtiger ist, dass beide Bildschirme eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz haben. Die Form des Geräts ähnelt dem Google Pixel Fold, mit kürzeren, aber breiteren Abmessungen im Vergleich zu dem höheren Rahmen des Samsung Galaxy Z Fold 5 (Test).

Das neue Rendering des OnePlus Open zeigt ein kürzeres Profil mit einer größeren Kamerainsel auf der Rückseite. / © OnLeaks / Smart Prix

Abgesehen von der Größe des Bildschirms wissen wir auch schon einiges über die Kamera des OnePlus Open. Es verfügt über eine rundes Kamera-Array auf der Rückseite und beherbergt ein Triple-Kamera-Setup mit einer 48-MP-Hauptkamera. Außerdem gibt es eine neue 64-MP-Periskop-Kamera und eine 48-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera. Gleichzeitig hat OnePlus das Hasselblad-Branding aus dem OnePlus 11 (Test) beibehalten.

Es ist bisher nicht bekannt, wie viel das OnePlus Open kosten wird. Es wäre jedoch nur logisch, wenn OnePlus seine bewährte Strategie fortsetzt und seine Konkurrenten preislich unterbieten würde. Zum Vergleich: Das Pixel Fold und das Galaxy Z Fold 5 kosten jeweils um die 1.900 Euro.

Wird ein günstigeres OnePlus Open Euch dazu zu bewegen, es gegenüber dem Pixel Fold oder Galaxy Z Fold 5 zu kaufen? Teilt uns Eure Meinung in den Kommentaren unten mit.