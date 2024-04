OnePlus Pad 2: Ernsthafte Alternative zum Galaxy Tab S9?

OnePlus Pad 2 erscheint im 2. Halbjahr 2024

Laut den Informationen, die der renommierte Leaker Max Jambor auf X (ehemals Twitter) teilte, soll der Nachfolger des OnePlus Pad in der zweiten Jahreshälfte 2024 erscheinen. Das ist zwar ein weites Zeitfenster für die Markteinführung, aber es bringt die Gewissheit, dass das OnePlus Pad 2 existiert und bereits in Arbeit ist.

Vom möglichen Veröffentlichungsdatum abgesehen ist über das Tablet noch nicht viel bekannt. So wie es aussieht, handelt es sich beim kommenden OnePlus Pad um eine Rebranding-Version des in China verkauften Pad 2 des Schwesterunternehmens Oppo. Es wäre also keine Überraschung, wenn das OnePlus Pad 2 die gleichen technischen Daten und das gleiche Design wie das kommende Oppo Pad 3 besitzt.

OnePlus Pad 2: Unterschiede zum Oppo-Tablet

Laut der Digital Chat Station (via GizmoChina), einem weiteren Leaker, wird das Oppo Pad 3 mit dem High-End-SoC Snapdragon 8 Gen 3 ausgestattet sein und nicht wie bisher mit einem MediaTek-Chip.

Sollte dies der Fall sein, wäre dies ein deutlicher Leistungssprung gegenüber dem Dimensity 9000 im Oppo Pad 2 und OnePlus Pad. Gleichzeitig würde es zu den wenigen Tablets gehören, die von einem Snapdragon-Chip angetrieben werden, wie zum Beispiel das Samsung Galaxy Tab S9, das mit dem Snapdragon 8 Gen 2 läuft.

Das OnePlus Pad Go verfügt über ein 11,3-Zoll-LCD-Panel mit 2,4K-Auflösung im einzigartigen 7:5-Verhältnis, ähnlich wie das teurere OnePlus Pad. / © Amazon IN

Wie wir wissen, verwendet OnePlus MediaTek-Chips, um die Kosten seiner Geräte niedriger zu halten, als wenn sie mit Snapdragon-Pendants antreten. Das könnte bedeuten, dass das OnePlus 3 einen höheren Preis erhält als sein Vorgänger.

Neben dem Flaggschiff-Chip könnte das OnePlus Pad 2 das einzigartige 7:5-Display-Verhältnis übernehmen, das dem des günstigeren OnePlus Pad Go ähnelt, sowie eine große Akkukapazität und eine hohe Ladegeschwindigkeit. Das Tablet soll mit Android 14 und Oxygen OS laufen.

Was würdet Ihr Euch noch vom OnePlus Pad 2 wünschen? Denkt Ihr, dass OnePlus beim Preis des Tablets aufgrund des Snapdragon 8 Gen 3 anzieht? Wir würden gerne Eure Meinung dazu hören.