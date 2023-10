OnePlus Pad Go ist in Indien ab 227 Euro erhältlich

Anfang Februar 2023 präsentierte uns die Oppo-Schwester Oneplus ein neues Smartphone und das OnePlus Pad. Während wir das OnePlus 11 5G (Test) trotz offiziellem deutschem Verkaufsverbot ausführlich getestet haben ( ein Bezug via Amazon ist dennoch möglich ), war das Android-Tablet für uns bis heute nicht verfügbar. Letzte Woche hat der Konzern nun in Indien ein preiswerteres Tablet mit dem OnePlus Pad Go präsentiert, von dem wir bisher nicht wissen, inwieweit es global vertrieben wird. Dennoch kann ein Blick nicht schaden.

OnePlus Pad Go: 11-Zoll-Tablet startet in Indien

Zugegeben, die Verkaufsstrategie der OnePlus-Android-Tablets ist nicht für jeden klar ersichtlich. Dennoch hat die BBK-Tochter vergangene Woche, vorerst in Indien und weder global noch im Heimatland China, das OnePlus Pad Go offiziell präsentiert. Der Preis beläuft sich für das 11,35 Zoll große Android-Tablet, mit 8-GB-LPDDR4X-RAM und 128 GB Programmspeicher, in der WLAN-Variante 19.999 Indische Rupien. Das sind zum aktuellen Tageskurs 227 Euro. Wer jedoch 8 GB RAM und 256 GB internen Speicher (via microSD-Karte bis 1 TB erweiterbar) mit einem passenden LTE-Modem wünscht, zahlt 23.999 INR, was dann in etwa 273 Euro entsprechen würde.

Das OnePlus Pad Go wird noch mal ein Stück preiswerter. / © OnePlus

Den Antrieb übernimmt der MediaTek Helio G99, den wir zuletzt schon im noch preiswerterem Samsung-Galaxy-Tab-A9-Leak gesehen haben. Ein Octa-Core-Prozessor mit zwei Performance-Kernen, die eine maximale Taktrate von 2,2 GHz und vier energieeffizienten Kernen mit maximalen 2.0 GHz bieten. Dazu gibt es einen 8.000 mAh starken und fest verbauten Akku, welcher sich mit 33-W-SuperVOOC schnell laden lässt. Auf der Front auf der kurzen Seite eine 8-MP-Selfie-Kamera, welche sich auf der Rückseite – dort allerdings mit elektronischer Stabilisierung – mittig befindet.

Das OnePlus-Pad-Go-Display kann beeindrucken

Apropos Front: Das sogenannte "Eye-care Display", mit seinen vier Dolby-Atmos-Lautsprechern, benötigt noch einmal eine besondere Erwähnung. Denn das mit einer Diagonale von 28,85 cm (11,35 Zoll) große Panel bietet eine Auflösung von 2,4k – also 2.408 x 1.720 px und einer maximalen Bildwiederholrate von 90 Hz. Ja, ich weiß: über die "2,4k"-Bezeichnung lässt sich streiten. Das LCD-Panel hat eine Pixeldichte von 260 ppi, maximale Helligkeit von 400 Nits und eine Touch-Abtastrate von 180 Hz. Was will ich damit sagen? OnePlus positioniert das Android-13-Tablet im Gamingbereich, wobei noch zu testen wäre, ob auch Triple-A-Spiele auf dem 255,12 x 188,04 x 6,89 mm großem und 532 g schweren Device zuverlässig laufen.

Ist das OnePlus Pad Go wirklich ein Gaming-Tablet? / © OnePlus

Und da wären wir auch schon bei unserem Stichwort: Der verbaute Prozessor ist eher Mittelklasse und lässt vermuten, dass Genshin Impact oder PUBG nicht zwingend in höchster Grafikauflösung laufen werden. Auch scheint die Konkurrenz, allen voran Samsung und Xiaomi, hier mit preiswerteren Offerten kontern zu können, wenngleich die Qualität des Displays hier doch bei dem OnePlus-Tablet mehr überzeugt.

Affiliate Angebot OnePlus 11

Was ist Eure Meinung zu dem OnePlus Pad Go? Sollte es auch in den deutschen OnePlus-Shop bei Amazon kommen und was wäre Eure preisliche Schmerzgrenze? Schreibt uns Eure Meinung unten in die Kommentare.