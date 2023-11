OnePlus verbessert spürbar seine Smartphone-Kameras durch ein Update

Das OnePlus Open (Test) verfügt vermutlich über die aktuell besten Kameras in der Foldable-Klasse. Die Oppo-Tochter verteilt aktuell ein OTA-Update (Over the air), welches die Leistung dieser Kameras noch einmal verbessert. Außerdem führt das Update die eSIM-Aktivierung für die Dual-SIM-Funktionalität in ausgewählten Regionen ein.

