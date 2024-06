Es sieht so aus, als könnte Google die Pixel-9-Flaggschiff-Serie früher als erwartet offiziell vorstellen. Zumindest setzt das Unternehmen für den 13. August ein Pixel-Event an, für viele Fans und Experten überraschend früh.

Google hat auch damit begonnen, Einladungen an die Medien zu verschicken und bestätigt, dass die Veranstaltung am besagten 13. August um 10:00 Uhr Ortszeit beginnt, also 19 Uhr deutscher Zeit. Ihr könnt natürlich davon ausgehen, dass die Veranstaltung online gestreamt wird.

Wird das Pixel 9 angekündigt?

Google hält sich zu vielen Details bedeckt, aber der begleitende Teaser im Google-Store und auf den Kanälen deutete auf die römische Zahl IX (9) hin. Gleichzeitig wurde die Silhouette eines Telefons gezeichnet, das der Rückseite des geleakten Pixel 9 Pro ähnelt.

Der offensichtlichste Hinweis findet sich jedoch im Unterverzeichnis der URL, die auf den Teaser verweist. Dort wird bereits das "google_pixel_9_pro" erwähnt, was nur sehr wenig der Fantasie überlässt.

Was kommt noch am 13. August: Pixel Watch 3, Pixel Fold 2, neue KI-Funktionen?

Es wird allgemein erwartet, dass die Pixel-9-Serie, zu der auch ein neues Pixel 9 Pro XL gehören soll, in der zweiten Jahreshälfte 2024 auf den Markt kommt. Zu dem Handy-Trio könnte sich die neue Pixel Watch 3 gesellen, die es in zwei Größen geben soll.

Googles Pixel 9, Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL nebeneinander. / © Rozetked

Was das Pixel Fold 2, den Nachfolger des Pixel Fold (Test) angeht, gibt es allerdings nur wenige Informationen. Gerüchten zufolge wird aber auch die nächste Generation des faltbaren Pixel-Smartphones zusammen mit der Pixel-9-Reihe erscheinen.

Wie schon bei der Enthüllung des Pixel 8 (Test) im letzten Jahr wird Google auch dieses Mal den Schwerpunkt auf KI legen. Künstliche Intelligenz dürfte aber dieses Jahr sogar noch eine größere Rolle spielen, nachdem Apple auf der WWDC seine neue Apple Intelligence vorstellte. Neben den neuen KI-Funktionen, die auf der I/O 2024 angekündigt wurden, könnte Google auch neue Features enthüllen, die exklusiv dem Pixel 9 vorbehalten sind.

Vorher erwarten wir jedoch noch, dass Samsung vor dem Pixel-9-Event am 10. Juli das Galaxy Z Fold 6 und das Galaxy Z Flip 6 im Rahmen des Galaxy-Unpacked-Events in Paris vorstellt. Der Vorstellung des iPhone 16 im September dürfte Google mit seinem frühen Event allerdings zuvorkommen.

Affiliate Angebot Google Pixel 8

Auf welche Pixel-Geräte freut Ihr Euch am meisten? Oder seid Ihr vielleicht sogar auf die KI-Features mehr gespannt als auf die Hardware? Schreibt es uns in die Comments!