Pixel Screenshots erhält verbesserte Gesten und Tastenkombinationen

Diese Verbesserungen kommen mit der App-Version 0.24.373.08. Eine bemerkenswerte Neuerung ist die neu gestaltete Startseite, die jetzt alle Screenshots und Bilder in chronologischer Reihenfolge anzeigt, wobei die neuesten ganz oben stehen. Die Nutzer können die Größe des Rasters einstellen, so dass 2, 3 oder 4 Bilder pro Zeile angezeigt werden. Der Sammlungsbereich bleibt unverändert, mit seinen übersichtlichen Karten am oberen Rand des Bildschirms.

Dieses neue Layout steht im Gegensatz zum vorherigen Design, bei dem nur die Highlight-Bilder auf der Startseite angezeigt wurden und die Nutzer/innen auf den Pfeil "Alle Screenshots" tippen mussten, um alle gespeicherten Bilder zu sehen.

Die kommende Google Pixel Screenshots-App wird ein neues Layout mit allen Screenshots auf der Startseite erhalten, wie auf diesem Bild zu sehen ist. / © nextpit

Neben den visuellen Änderungen hat Google die Unterstützung für neue Gesten hinzugefügt, die denen in Google Fotos ähneln und die Verwaltung von Screenshots intuitiver machen. Zum Beispiel können Nutzer/innen jetzt mehrere Bilder auswählen, indem sie lange auf einen Screenshot drücken und dann streichen, um weitere Elemente zum Teilen, Löschen oder Verschieben auszuwählen.

Zukünftige Funktionen: Telefonnummern speichern und anrufen

Eine weitere Funktion, die noch nicht live ist, aber im Code der App entdeckt wurde (via Android Authority), wird es den Nutzern ermöglichen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, die in Screenshots entdeckt wurden, direkt in ihre Kontakte oder ihr Adressbuch zu kopieren oder zu speichern. Diese Details können auch verwendet werden, um Anrufe zu tätigen oder E-Mails zu versenden.

Das neueste Update wird derzeit ausgerollt, so dass einige Nutzer/innen diese Änderungen schon in wenigen Tagen sehen können, während andere noch ein paar Wochen warten müssen. Die Pixel Screenshots App ist mit dem Pixel 9, Pixel 9 Pro (Test) und Pixel 9 Pro Fold kompatibel.

Welche Funktionen von Google Pixel Screenshots würdet Ihr gerne ausprobieren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.