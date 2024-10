Der Oktober-Prime-Day bietet eine Vielzahl von Saugroboter-Deals. Vor allem Premium-Modelle gibt es hier zu echten Bestpreisen. Aus diesem Anlass hat die nextpit-Redaktion fünf spannende Modelle für Euch herausgesucht. Auch günstigere Modelle finden sich in unserer Liste.

Die besten Deals

Seid Ihr auf der Suche nach einem neuen Saugroboter ist die Auswahl auf dem virtuellen Amazon-Marktplatz erschlagend. Zahlreiche Angebote erwarten Euch und zwischen den Top-Modellen und Budget-Varianten tummeln sich etliche Rabatte. Nachfolgend haben wir Euch eine Auswahl der fünf interessantesten Deals zum Prime Day zusammengestellt. Mit dabei sind nicht nur teure Premium-Sauger, sondern auch Budget-Varianten, wenn Ihr nicht gleich 700 Euro oder mehr ausgeben möchtet.

Die fünf besten Saugroboter-Deals am Amazon Prime Day

Roborock S8 MaxV Ultra

Der Roborock S8 MaxV Ultra ist ein hochwertiger Roboter mit einer sehr schicken Basisstation. / © nextpit

Den Anfang dieser Liste macht der Roborock S8 MaxV Ultra. Der Sauger zählt zweifelsohne zu den absoluten Top-Modellen des Herstellers und kann mit einer nahezu perfekten Saugleistung von 10.000 Pa, einer autonomen Basisstation und einer sehr guten Navigation aufwarten. Nicht umsonst hat der S8 MaxV Ultra in unserem Test die vollen fünf von fünf möglichen Sternen ergattert. Normalerweise zahlt Ihr auf Amazon 1.499 Euro für das Gerät. Allerdings fällt der Preis gerade um 27 Prozent auf 1.099 Euro.

Im Netz liegt der nächstbeste Preis übrigens derzeit bei 1.288,99 Euro. Beachtet allerdings, dass der Bestseller unter den Roboterstaubsaugern nur für Prime-Mitglieder zu diesem Preis erhältlich ist. Solltet Ihr noch kein Abonnement besitzen, könnt Ihr Euch für den 30-Tage-Gratiszeitraum bei Amazon* anmelden.

Ebenfalls richtig günstig: Roborock S8 Pro Ultra nur noch 850 Euro

Dreame X40 Ultra Complete

Der neue beste Saugroboter mit Wischfunktion: Der Dreame X40 Ultra. / © nextpit

Weiter geht's mit dem Dreame X40 Ultra in der Complete-Variante. Hier müsstet Ihr eigentlich ebenfalls mit 1.499 Euro rechnen, allerdings fällt der Preis um 20 Prozent und somit zahlt Ihr nur noch 1.139,05 Euro. Als zweites Premium-Modell der Liste bietet der Saugroboter des chinesischen Herstellers 12.000-Pa-Saugleistung, eine noch heißere Wischmopp-Reinigung und auch eine Anti-Tangle-Funktion, damit sich keine Haare in Der Hauptbürste verheddern. Weitere Infos bekommt Ihr in unserem Test zum Dreame X40 Ultra.

Das nächstbeste Angebot findet sich derzeit bei Alza. Hier müsst Ihr jedoch mit 1.394,49 Euro rechnen. Zudem markiert der Amazon-Deal den bisherigen Bestpreis. Dieser lag zuvor mit 1.249 Euro noch einmal etwas höher.

Ecovacs Deebot T30 Pro Omni

Der Ecovacs T30 Pro wartet in seiner Absaugstation auf die nächste Beute. / © nextpit

Soll es Premium-Qualität sein, aber nicht gleich vierstellig kosten bietet Ecovacs mit dem Deebot T30 Pro Omni eine spannende Alternative. Der smarte Sauger bietet Euch eine satte Saugleistung von 11.000 Pa und eine wirklich gute Navigation. Auch hier lassen sich die Mopps automatisch mit heißem Wasser reinigen. Lediglich die schwächelnde Akkulaufzeit und lange Ladedauer lassen ihn in unserem Ranking der besten Saugroboter etwas schwächeln. In unserem Test zum Ecovacs Deebot T30 Pro Omni haben wir den Putzteufel übrigens auf Herz und Nieren geprüft.

Preislich liegt Ihr bei Amazon mit 699 Euro beim aktuellen Bestpreis. Der nächst günstigere Händler ist übrigens Otto. Hier zahlt Ihr 703,95 Euro, da noch Versandkosten hinzukommen. Danach folgt Jacob mit einem Preis von 809,88 Euro. Der bisherige Bestpreis von 669 Euro wird zwar nicht erreicht, aber trotzdem habt Ihr hier einen wirklich spannenden Deal.

Narwal Freo

Die Station des Narwal Freo nimmt nicht viel Platz weg und erinnert ein wenig an Lord Helmchen. / © nextpit

Etwas günstiger wird es da schon beim Narwal Freo. Für 459 Euro könnt Ihr Euch das Modell als Prime-Mitglied derzeit sichern. 40 Euro mehr müssen alle anderen derzeit zahlen. Mit Blick auf die UVP von 679 Euro ein durchaus guter Deal. Ein Bestpreis ist dies zwar nicht, aber der aktuell nächstbeste Anbieter ist novendu und hier zahlt Ihr bereits 498,99 Euro.

Der Narwal Freo konnte in unserem Test ebenfalls überraschen. Eine solide und gründliche Saug- und Wischleistung gepaart mit der futuristischen Absaugstation, die sogar über einen Touchscreen verfügt, konnten uns hier überzeugen. Ebenfalls spannend war die lange Akkulaufzeit. Typisch für Mittelklasse-Sauger war allerdings auch hier das etwas dürfte Ergebnis auf Teppichen.

Dreame L10 Prime

Die Station des L10 Prime ist klein und bietet dennoch viele automatisierte Vorgänge. / © nextpit

Nochmal günstiger wird es mit dem Dreame L10 Prime. Der "Flaggschiff-Killer", wie ihn mein Kollege Thomas in seinem Test zum L10 Prime betitelt, bietet eine Basisstation mit zahlreichen Funktionen, eine sehr gute Saugleistung mit 4.000 Pa und konnte sogar beim Wischen überzeugen. Auf Teppichen ist das Gerät allerdings nicht ganz so stark unterwegs. Ein Vergleich mit den vorher genannten Premium-Modellen ist ebenfalls schwer, da die Leistung des günstigen Saugers deutlich unter den tatsächlichen Flaggschiffen liegt.

Amazon verlangt während der Prime Days 379 Euro für den Sauger. Die bisherige UVP von 499 Euro wird somit zwar um 24 Prozent unterschritten, allerdings verlangt MediMax mit 454 Euro nicht ganz so viel.

Unser Tipp: So verbessert Ihr die Reinigungsleistung Eures Saugroboters

Das sind sie, unsere fünf Auserwählten. Natürlich gibt es noch zahlreiche weitere Angebote auf Amazon zu entdecken, allerdings spart Ihr hier auch im Vergleich zu anderen Händlern und bisherigen Bestpreisen bares Geld. Außerdem können wir bei diesen Geräten mit ruhigem Gewissen eine Kaufempfehlung aussprechen.

Was haltet Ihr von unserer Liste? Ist Euch ein besseres Angebot unter die Augen gekommen? Lasst es uns gerne wissen!