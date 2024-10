Das Asus Vivobook Go 15 eignet sich hervorragend für Studium, Schule und die Arbeit. Während des Prime Days bekommt Ihr den Laptop stolze 230 Euro günstiger. Ob sich das Intel-Notebook mit seinem 15-Zoll-OLED-Display für weniger als 300 Euro lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Deal-Check.

Habt Ihr auf den Prime Day gewartet, um Euch einen neuen Laptop anzuschaffen, könnte das Vivobook Go 15 von Asus genau Euer Deal sein. Das Gerät gibt es nämlich gerade über 200 Euro günstiger und zusätzlich könnt Ihr Euch noch 50 Prozent Rabatt auf ein Internet-Sicherheitsprodukt* abgreifen. Aber Achtung: Hierbei handelt es sich um ein Angebot, das ausschließlich für Prime-Mitglieder besteht.

Affiliate Angebot Asus Vivobook Go 15

Das könnt Ihr vom Asus Vivobook Go 15 erwarten

Vor allem das OLED-Display macht bei diesem Preis einiges her. Eine Bildschirmdiagonale von 15 Zoll gepaart mir einer maximalen Helligkeit von 400 Nits machen durchaus einiges her. Im Inneren findet sich ein Intel Core i3-N305, der mit einer Speicherkonfiguration von 8 GB RAM und einer 512-GB-SSD aufwartet. Der Prozessor selbst zählt zur Einsteigerklasse, kann bis zu 8 Threads bedienen und auf maximal 3,8 GHz takten.

Das Asus VivoBook Go 15 lässt sich komplett öffnen. / © Asus

Neben dem Stromanschluss stehen Euch noch zwei USB-A-Ports, ein USB-C-Anschluss und ein HDMI-1.4-Eingang zur Verfügung. Mit letzterem könnt Ihr problemlos einen Gaming-Monitor (Kaufberatung) verbinden. Ihr seht, dass der Laptop zwar mehr als ausreichend zum Arbeiten ausgestattet ist, Gaming aufgrund der etwas schwächelnden Leistung jedoch eher schwierig wird.

Lohnt sich der Laptop-Deal von Amazon?

Das Vivobook Go 15 gibt es in verschiedenen Variationen. Hier unterscheiden sich die Prozessoren und dementsprechend auch die Speicherkonfigurationen. Die hier angebotene Version nutzt einen etwas schwächeren Prozessor, kostet Euch dafür allerdings auch nur 299 Euro während der Prime Days.

Hausarbeit leicht gemacht: Die fünf besten Saugroboter-Deals am Prime Day

Ein kurzer Blick auf den Preisverlauf verrät zudem. dass Ihr die hier angebotene Version nur bei Amazon erhaltet und das Gerät bisher nie günstiger erhältlich war. Braucht Ihr also einen Laptop für die Uni, die Schule oder um Textarbeiten zu erledigen, könnt Ihr hier ein echtes Schnäppchen ergattern.

Affiliate Angebot Asus Vivobook Go 15

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Vivobook Go 15 zu diesem Preis interessant für Euch? Fehlt es Euch an Leistung? Lasst es uns gerne wisen!