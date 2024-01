Redmi Note 13: Xiaomi startet Aktion mit Rabatten und Gutscheinen

Am 15. Januar hat Xiaomi die neuen Redmi-Note-13-Smartphones präsentiert. Heute, am 18. Januar habt Ihr die Möglichkeit, Euch einige Rabatte im Mi-Shop zu sichern, wenn Ihr Euch eines der Smartphones kaufen möchtet. Zusätzlich erwarten Euch gratis Smartwatches und Gewinnspiele. Was es mit der Aktion auf sich hat, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.