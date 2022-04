S22-Einstellung jetzt ändern: Schnellladen ab Werk deaktiviert

Habt Ihr Euch neulich ein Smartphone der Galaxy-S-Serie gekauft, ist Euch vielleicht aufgefallen, dass das Quick-Charging nicht besonders schnell ist. Vor allem mit Ladegeräten von Drittanbietern sind die Ladezeiten lang. Das liegt daran, dass Samsung das Schnellladen ab Werk einschränkt. In dieser Anleitung verraten wir Euch, welche Einstellung Ihr auf Eurem S22, S22+ und S22 Ultra sofort ändern solltet.

Vor einiger Zeit habe ich das Samsung Galaxy S22 5G getestet und war überrascht, wie langsam mein Testgerät aufgeladen wurde. Nach einer kurzen Recherche fand ich heraus, warum. Versteckt in den Akkueinstellungen gibt es eine Option zum Aktivieren des schnellen Quick-Chargings, die standardmäßig deaktiviert ist.

Standardmäßig ist lediglich die Option "Superschnelles Laden" aktiv. In der Redaktion konnten wir das für alle Geräte bestätigen: beim Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ und Samsung Galaxy S22 Ultra.

Wenn Ihr kein Samsung-Ladegerät kauft, das mindestens 25 W leistet (mit Samsungs Super Fast Charging 1.0 Spezifikation), könnt Ihr Euer Handy nur mit normaler Geschwindigkeit aufladen. Dabei dauert es etwa zwei Stunden, um von 0 auf 100 % zu kommen. Das gilt selbst dann, wenn Ihr das beliebte Schnellladegerät besitzt, das Samsung früher Geräten mitgeliefert hat und das adaptive Schnellladen mit 18 W ermöglicht. Aber zum Glück gibt es eine Möglichkeit, das konventionelle Schnellladen manuell zu aktivieren.

So aktiviert Ihr das Quick-Charging auf Eurem Galaxy S22

Der Prozess ist recht einfach, aber es kann sein, dass Ihr dafür tiefer in die Einstellungen gehen müssen. Samsung hat dafür gesorgt, dass die Funktionen zur Batterieoptimierung in OneUI 4.0 gut versteckt sind. Nichtsdestotrotz findet Ihr in diesem Menü mehrere Optionen zur Optimierung des Ladeprofils Eures Telefons.

Was ist hier los? Superschnelles Laden ist aktiviert, aber schnelles Laden nicht? / © NextPit

So aktiviert Ihr das Schnellladen mit jedem Ladegerät:

Vergewissert Euch, dass Euer Gerät vom Stromnetz getrennt ist und nicht geladen wird. Geht in die Einstellungen und scrollt nach unten zu Akku und Gerätepflege. Tippt auf Akku. Scrollt nach unten und wählt Weitere Akkueinstellungen. Schaltet Schnelles Laden ein.

Durch die Aktivierung des Quick-Charging konnte ich das Samsung Galaxy S22 auch ohne das offizielle 25-W-Ladegerät von Samsung schnell aufladen. Diese Einstellung scheint eine adaptive Aufladung zu ermöglichen, die bis zu 18 W beträgt. Obwohl sie nicht annähernd das Maximum von 25 W erreicht, verkürzt sie die Ladezeiten im Vergleich zum langsamen Laden doch erheblich.

Ich war ziemlich enttäuscht, als ich diesen Schritt von Samsung herausfand. Die mit Samsung Adaptive Charging kompatiblen Ladegeräte sind weit verbreitet und das Unternehmen behauptet, dass es die Ladegeräte im Karton der Umwelt zuliebe entfernt. Gleichzeitig deaktiviert es jedoch standardmäßig die Einstellung, die es den Benutzern ermöglicht, eine bessere Erfahrung mit ihrer vorhandenen Hardware zu machen.

Ich vermute, dass es ein bewusster Versuch war, die Verbraucher zum Kauf des teureren Samsung 25-W-Ladegeräts zu bringen. Und dieser Gedanke löst keine Freude aus.

Was denkt Ihr? Sollte Samsung das Quick-Charging mit Ladegeräten von Drittanbietern standardmäßig aktivieren?