Samsung: Angebliches Werbebild zeigt Design des preiswerten Galaxy A24

Samsungs Galaxy A34 und Galaxy A54 sind offenbar nicht die einzigen Android-Smartphones, die das Unternehmen in der ersten Hälfte dieses Jahres auf den Markt bringen will. Auch ein günstiges Samsung Galaxy A24 soll bald auf den Markt kommen. Das bestätigt jetzt ein aufgetauchtes Werbebild des Einsteigers, zu dem es neben den optischen Veränderungen auch gleich noch erste Erkenntnisse zu den technischen Daten gibt.

Samsung Galaxy A24 zeigt sich auf angeblichen Werbematerial

Auf einem angeblichen Werbe-Teaser sieht das Samsung Galaxy A24 etwas anders aus, als das flache und stromlinienförmige Design des Galaxy A34. Das AMOLED-Display des in Kürze erwarteten preiswerten "Einsteiger" soll mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz und einer Bildschirm-Diagonale von 6,5 Zoll zu uns in die Verkaufsregale landen. Die Spitzenhelligkeit unter direktem Sonnenlicht wird mit 1.000 Nits von der noch recht unbekannten Quelle "Gadgety" genannt. Dazu gesellt sich ein Notch-Design und ein relativ dicker Bildschirm-Rand, der am unteren Kinn noch breiter wird.

Die Rückseite des Samsung Galaxy A24 ähnelt der der kürzlich präsentierten Samsung Galaxy A54 und Galaxy A34. Außerdem befindet sich ein Triple-Kameramodul mit einem 50-MP-Hauptsensor, sowie einer 5-MP-Ultraweitwinkel- und einer 2-MP-Makro-Kamera auf der Rückseite. Bei der Frontkamera handelt es sich angeblich um einen 13-MP-Sensor unbekannter Bauart.

Angebliches Werbebild vom Samsung Galaxy A24. / Gadgety | edit by NextPit

Das preiswerte Android-13-Smartphone wird von einem MediaTek Helio G99 angetrieben. Es gibt jedoch Regionen, in denen es eine unbekannte Snapdragon-Alternative angeboten wird. Was den Arbeitsspeicher angeht, so verfügt das A24 über eine Konfiguration mit 4 GB RAM und 128 GB internen Programmspeicher. Es ist unklar, ob es eine leistungsstärkere Variante mit mehr Speicherplatz geben wird. Der 5.000 mAh starke Akku wird voraussichtlich für lange Laufzeiten mit nur einer Akku-Ladung sorgen.

Wie auf dem Bild zu sehen ist, gibt es das Galaxy A24 in den Farben Weiß, Grün, Schwarz und Burgunderrot. Die letzte Farbvariante erinnert uns an das Samsung Galaxy S22 Ultra (Test). Wie viel das Galaxy A24 kosten wird, ist noch nicht bekannt, aber es ist möglich, dass es zum gleichen Preis wie das Galaxy A23 5G verkauft wird, welches aktuell zum Preis von 225 Euro zu bekommen ist.

Was denkt Ihr über die technischen Daten und das Design des Galaxy A24? Schlagt Ihr vor, dass Samsung das Notch-Designs auch bei seinen preiswerten Smartphones abschaffen sollte? Wir sind ganz Ohr.