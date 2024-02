Samsung Galaxy A35: Was ist anders?

Nach dem Debüt des Galaxy-S24-Trios von Samsung im letzten Monat, wird nun erwartet, dass der südkoreanische Hersteller als Nächstes seine beim Kunden beliebten Mittelklasse-Smartphones präsentiert. Allen voran das Samsung Galaxy A55 und das Samsung Galaxy A35. Jetzt ist erstmals ein Foto des Galaxy A35 aufgetaucht, das deutliche Veränderungen am allgemeinen Design zeigt.

Was ist anders am Design des Samsung Galaxy A35?

Auf der Website einer südkoreanischen Zertifizierungsstelle wurde die Rückseite des Samsung Galaxy A35 in der Farbe Lila abgebildet. Obwohl das Design Ähnlichkeiten mit Renderings von Drittanbietern aufweist, bestätigt es den neuen flachen Rahmen und eine "Tasteninsel", auf der sich die physischen Buttons auf der rechten Seite befinden. Beides war bereits beim Galaxy A25 und Galaxy A15 zu sehen, die letztes Jahr offiziell vorgestellt wurden.

Außerdem wurden auf der Rückseite die drei einzeln für sich vertikal angeordneten Kamera-Optiken beibehalten. Es ist möglich, dass die 48-MP-Primär-Kamera des Samsung Galaxy A34 (Test) zu einer 50-MP-Kamera aufgerüstet wird – ähnlich wie beim Samsung Galaxy A54 (Test). Es wäre keine Überraschung, wenn die restlichen Kameras aus einer 8-MP-Ultra-Weitwinkel- und einer für viele überflüssigen 2-MP-Makro-Kamera bestehen würden.

Erstes Real-Foto des Samsung Galaxy A35 in Lila / © RRA Korea / SamMobile

Leider gibt es keine Hinweise darauf, wie die Vorderseite aussieht. Aber wir können aus frühen Renderings schließen, dass das Punch-Hole-Design für die Frontkamera, anstelle der V- oder U-Notch endgültig ersetzt wurde. Das Mittelklasse-Smartphone wird wahrscheinlich auch den 6,6 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz seines Vorgängers beibehalten.

Die technischen Daten des Samsung Galaxy A35

Zusätzlich wurde in einem Benchmark-Repository entdeckt, dass das Galaxy A35 von einem Exynos-1350-SoC angetrieben wird, dem 6 GB RAM zur Seite stehen. Zudem könnte es einen 5.000-mAh-Akku und eine 25-Watt-Ladeleistung haben. Samsungs kommende Mittelklasse-Geräte, darunter das Galaxy A55, sollen mit Android 14 und der hauseigenen "One UI 6"-Benutzeroberfläche erscheinen.

Es gibt noch keine Angaben zum genauen Erscheinungsdatum des Samsung Galaxy A35. Wir können uns jedoch an dem Zeitplan des Galaxy A34 orientieren, das im März letzten Jahres (2023) angekündigt wurde. Das Galaxy A35 sollte also schon in diesem oder im nächsten Monat vorgestellt werden.

Was haltet Ihr von Samsungs neuer, einheitlicher Designsprache? Würdet Ihr sie ändern, wenn Ihr die Chance dazu hättet? Schreibt es uns einfach in die Kommentare.