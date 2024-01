Samsung Galaxy AI wird vermutlich bald kostenpflichtig!

Nun hat der südkoreanische Konzern und einstige Nummer Eins in Sachen weltweit verkaufter Smartphones , erfolgreich seine Galaxy-S24-Serie offiziell präsentiert. Die Flaggschiff-Smartphones werden die ersten Geräte des Konzerns sein, welche die neuen Funktionen der Samsung Galaxy AI bieten. Doch wie nun Kleingedruckte Informationen verraten, vermutlich nicht dauerhaft umsonst, sondern eher im Abo.

Wird die Samsung Galaxy AI etwa kostenpflichtig?

Samsung hatte auf dem Galaxy-Unpacked-Event in Kooperation mit Google viel Zeit der neuen Galaxy AI gewidmet. Einer künstlichen Intelligenz, die zumindest in Teilen, mit dem Google Large Language Model (LLM) Gemini Nano zu arbeiten scheint. Beeindruckende Funktionen, wie das "Circle to Search", welches mit dem einkreisen, strafferen oder antippen eines im Bild, Browser oder anderem Dokumentes befindlichen Objektes, eine Internetsuche startet, war nur eine der vielen vorgestellte KI-Funktion.

Auf der englischen Produktseite der Galaxy AI ist jedoch im Kleingedruckten zu lesen, dass die Funktionen – zumindest in Teilen – ab 2026 kostenpflichtig werden könnten.

Galaxy AI-Funktionen werden bis Ende 2025 auf unterstützten Samsung Galaxy-Geräten kostenlos bereitgestellt. Für von Dritten bereitgestellte KI-Funktionen können abweichende Bedingungen gelten.

Samsung hat auf Nachfragen von 9to5Google bisher nicht reagiert, was indirekt als Bestätigung für ein mögliches Abo-Modell gedeutet werden kann. Insgesamt ist bei dieser Prognose zu viel ungewiss, sodass wir doch abwarten wollen, inwieweit welche Dienste tatsächlich kostenpflichtig werden. Gerade Funktionen, wie das angekündigte zusammenfassen von Sprachaufnahmen kennen wir so schon von Google, wo es bislang auf das Google Pixel 8 Pro (Test) begrenzt ist.

Microsoft, beziehungsweise OpenAI beispielsweise haben den Chatbot ChatGPT ab der Version 4.0 als kostenpflichtiges Abo-Model im Angebot. Über lang oder kurz werden wir uns wohl darauf einrichten müssen, dass derartige Dienste auch etwas kosten, um sich zu amortisieren.

Was haltet Ihr von der Möglichkeit, dass Samsung spezielle KI-Funktionen als Abo-Modell anbieten wird? Wärt Ihr bereit, für gewisse Dienste zu bezahlen? Schreibt uns Eure Meinung unten in die Kommentare und lasst uns über das Thema diskutieren.