Dieser Sensor im Samsung Galaxy S24 könnte Euer Leben retten

Google hat Pionierarbeit bei der Erkennung von Autounfällen auf Smartphones geleistet, die erstmals auf dem Google Pixel 4 vorgestellt wurde. Es wurde seinerzeit erwartet, dass mehr Android-Hersteller diese Funktion übernehmen würden – aber bis jetzt hat noch keine Marke ein ähnliches lebensrettendes Tool erfolgreich eingeführt. Glücklicherweise könnte Samsung die Unfallerkennung auf seinen neuesten Galaxy-Smartphones gut weiterentwickeln und die Funktion auf dem Samsung Galaxy S24, S24 Plus (Test) und Samsung Galaxy S24 Ultra (Test) aktivieren.

Samsung Galaxy-Smartphones mit einem Sensor zur Erkennung von Autounfällen

Nach den Erkenntnissen des Entwicklers Mishaal Rahman (via Android Police) gibt es ein paar bemerkenswerte Hinweise darauf, dass es auf dem Samsung Galaxy S24 eine inaktive Autounfallerkennung gibt. Der Entwickler hat herausgefunden, dass das Galaxy S24 Ultra einen versteckten Sensor namens "Crash Detect Wakeup" hat, der der gleiche Sensor ist, der auch im Samsung Galaxy Z Fold 5 (Test) entdeckt wurde.

Der Sensor wird als virtueller oder zusammengesetzter Sensor bezeichnet, was bedeutet, dass es sich nicht um eine separate Hardwarekomponente handelt. Vielmehr handelt es sich um ein Programm, das "echte" Sensoren im Gerät, wie z. B. einen Beschleunigungssensor nutzt, um zu erkennen und zu überprüfen, ob ein Nutzer in einen Verkehrsunfall verwickelt ist. Auf dem Screenshot sind auch Parameter zu sehen, die zeigen, wie der virtuelle Sensor funktionieren soll.

Das Samsung Galaxy S24 Ultra verfügt über einen versteckten "virtuellen" Sensor namens Car Crash Detect Wakeup. / © Mishaal Rahman

Es ist auch sicher, dass ein ähnlicher Sensor auf dem Galaxy S24 und dem Samsung Galaxy S24+ (Test) vorhanden ist, während er auf dem Galaxy S23 nicht vorhanden ist, wie Rahman überprüft hat. Und mit diesem Hinweis auf dem Galaxy Z Fold 5 könnten auch Samsungs kommende Modelle Galaxy Z Flip 6 und Galaxy Z Fold 6 mit demselben virtuellen Sensor ausgestattet sein.

Eine weitere Entdeckung derselben Quelle ist eine versteckte System-App namens "MoccaMobile" auf der neuesten Benutzeroberfläche OneUI 6.1 des Galaxy S24 Ultra. Die App steht in Verbindung mit der Funktion zur Erkennung von Autounfällen und einigen Parametern, die als Bedingungen für die Funktion des Sensors erscheinen.

Abgesehen von diesen Erkenntnissen gibt es keine weiteren Beweise dafür, dass Samsung tatsächlich daran arbeitet, die Autounfallerkennung auf seine Smartphones zu bringen. Aber da Apple diese Funktion bereits mit dem iPhone 14 und der Apple Watch 8 anbietet, werden die Südkoreaner wahrscheinlich nachziehen.

Und da wir gerade von Uhren sprechen: Es wäre nur logisch, dass Samsung die Funktion auch in seine Galaxy-Watch-Serie einbaut, denn die Pixel Watch und die Google Pixel Watch 2 (Test) verfügen ebenfalls über eine solche Autounfallerkennung.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S24 Ultra

Was haltet Ihr von der Funktion zur Erkennung von Autounfällen auf mobilen Geräten? Haltet Ihr sie für eine wichtige Funktion, die in Smartphones und Wearables zum Standard werden sollte? Wir freuen uns auf Eure Antworten in den Kommentaren.