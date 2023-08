Samsung Galaxy S24 Ultra: Südkorea verbessert endlich die Zoom-Kamera

Derzeit verfügt das Samsung Galaxy S23 Ultra (Test) über eine 10-MP-Telezoom-Kamera mit einem verlustfreiem 3-fach-Zoom, die unverändert vom Galaxy S22 Ultra übernommen wurde. Wenn man dem neuen Gerücht des als zuverlässig einzustufenden Informanten Ice Universe Glauben schenken darf, wird Samsung diese Komponente beim Galaxy S24 Ultra im nächsten Jahr endlich aufrüsten.

Samsung Galaxy S24 Ultra mit neuer Telezoom-Kamera

Dem Gerücht zufolge wird das Samsung Galaxy S24 Ultra mit einer 50-MP-Telezoom-Kamera ausgestattet sein. Der erwähnte Image-Sensor soll 1/2,52 Zoll groß sein. Der Sensor ist zwar deutlich größer als der aktuelle 1/3,52-Zoll-Image-Sensor, aber die Pixelgröße wird auf 0,7μm reduziert.

Es wird erwartet, dass Samsung stattdessen die Pixel-Binning-Technologie einsetzt, bei der mehrere Pixel zu einem einzigen größeren Pixel zusammengefasst werden und so mehr Licht und Details einfangen kann. Diese Technik ähnelt derjenigen, die Samsung bei der 200-MP-Hauptkamera einsetzt. Außerdem kann Samsung damit auch erweiterte Zoomaufnahmen mit einer vergleichbaren Bildqualität wie mit der eigenständigen Telekamera mit 5-fachem optischen Zoom machen.

Das Samsung Galaxy S23 Ultra verfügt über einen neuen 200-MP-Hauptsensor, der die Pixel-Binning-Technologie verwendet. / © NextPit

Samsungs hauseigene ISOCELL-Zoom-Sensoren dürften zum Einsatz kommen

Interessanterweise deckt sich die Nachricht, dass Samsung eine neue Telekamera einsetzt, mit dem Markenantrag, den das Unternehmen kürzlich für "ISOCELL Zoom" und "ISOCELL Zoom Pro" in Großbritannien und Südkorea eingereicht hat, wie der Galaxy Club berichtet. Der 50-MP-Sensor des Galaxy S24 Ultra könnte also eine Samsung eigene Komponente sein, die eine Abkehr von der Verwendung der Sony-IMG-Image-Sensoren in den bisherigen Smartphones darstellt.

Neben dem neuen Teleobjektiv-Sensor wird vermutet, dass das Samsung Galaxy S24 Ultra mit einer 200-MP-Weitwinkel-, einer 10-MP-Periskop- und einer 12-MP-Ultra-Weitwinkelkamera ausgestattet sein wird. Gleichzeitig könnte auch die 12-MP-Frontkamera beibehalten werden, da diese im diesjährigen Galaxy S23 tatsächlich neu ist.

Abgesehen von der Kamera wird erwartet, dass das kommende Premium-Galaxy-Handy mit der Benutzeroberfläche One UI 6 erscheinen wird, die auf Android 14 basiert und vom Snapdragon 8 Gen 3 angetrieben wird, sowie mit einem neuen Display-Panel, einem größeren Speicher und möglicherweise einem Akku mit einem "gestapeltem Design". Welche Verbesserungen es in anderen Bereichen gibt, ist noch unklar.

Bei welchen Teilen des Samsung Galaxy S24 würdet Ihr Euch ein Upgrade wünschen? Teilt uns Eure Vorschläge bitte unten in den Kommentaren mit.