Samsung Galaxy Z Fold 6: Dünner und leichter dank Titan

An Gerüchten über das Samsung Galaxy Z Fold 6 scheint es in letzter Zeit keinen Mangel zu geben. Nach den Berichten über die Kamerakonfiguration von Samsungs nächstem faltbaren Smartphone sind nun auch die wichtigsten Spezifikationen des Geräts aufgetaucht, die auf radikale Hardwareänderungen gegenüber dem Samsung Galaxy Z Fold 5 (Test) hindeuten.

Samsung Galaxy Z Fold 6: Formfaktor und Aufbau

Diese neuen Details stammen vom vietnamesischen Leaker ChunVN, der in letzter Zeit häufig Insider-Informationen über alles, was mit chinesischen Mobilfunkmarken zu tun hat, veröffentlicht hat. Laut den ungenannten Quellen soll das Samsung Galaxy Z Fold 6 ein neues Seitenverhältnis haben, das wahrscheinlich etwas breiter und näher am Samsung Galaxy S24 Ultra (Test) sein wird.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Form des Galaxy Z Fold 6 dem aktuellen südkoreanischen Flaggschiff ähnelt. Letztes Jahr wurde berichtet, dass das Foldable eher kastenförmig sein und scharfe Kanten haben könnte.

Ein angebliches Modell des Samsung Galaxy Z Fold 6, das das breitere Seitenverhältnis zeigt. / © X/u/IceUniverse

Die bemerkenswerteste Änderung, die erwähnt wurde, ist jedoch, dass das Samsung Galaxy Z Fold 6 Titan als Werkstoff für seinen Rahmen verwenden wird – ähnlich wie das Galaxy S24 Ultra. Dies soll zu einem dünneren und leichteren Formfaktor im Vergleich zu seinem Vorgänger führen.

Das Samsung Galaxy S24 Ultra besteht aus einem Titanium-Rahmen, der mit seiner kastenförmigen Form und den scharfen Ecken einen guten Halt bietet. / © nextpit

Außerdem wird das Gerät dadurch im zusammengeklappten Zustand nur noch 11 mm dick sein. Das ist eine enorme Verringerung der Gesamtdicke im Vergleich zu den 13,4 mm des Galaxy Z Fold 5. Im Vergleich zu anderen großen Konkurrenten könnte das Galaxy Z Fold 6 sogar die Dicke des OnePlus Open (Test) und vielleicht auch des kommenden Google Pixel Fold 2 übertreffen, das kürzlich ebenfalls mit einem neuen Formfaktor vorgestellt wurde.

Die wichtigsten Spezifikationen des Samsung Galaxy Z Fold 6

Zu den weiteren interessanten Dingen, die erwähnt wurden, gehört, dass das Gerät von einem Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy und einem größeren 4.600-mAh-Akku angetrieben wird. Das letztjährige faltbare Samsung-Gerät hatte einen 4.400-mAh-Akku, der sich seit dem Galaxy Z Fold 4 nicht verändert hat. Zudem gibt es eine verbesserte UDC (Under-Display-Kamera) unter dem inneren Bildschirm.

Während der Tippgeber nur ein Dreifach-Kamerasystem beschrieb, deutete ein anderer Leaker an, dass die rückwärtige Ausstattung mit einem 50-MP-Hauptsensor, einem 10 MP auflösenden Teleobjektiv und einer 12-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera unverändert bleiben wird. Dieselbe Quelle hat auch mehr über den Bildschirm verraten, der mit einem breiteren 6,4-Zoll-Panel ausgestattet sein soll.

Laut dem üblichen Veröffentlichungskalender von Samsung findet der nächste Unpacked-Event im Juli statt, auf dem das Galaxy Z Fold 6 und das Galaxy Z Flip 6 angekündigt werden. Kürzlich wurde gemunkelt, dass das Unternehmen auf demselben Event auch den Samsung Galaxy Ring vorstellen wird.

Glaubt Ihr, dass das Galaxy Z Fold 6 spannender sein wird als die letzten faltbaren Geräte von Samsung? Wir freuen uns auf Eure Antworten.