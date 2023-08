Samsungs Galaxy S24+ mit Akku auf Ultra-Niveau?

Samsung hat dem Galaxy S23+ (Testbericht) eine größere Akkukapazität als beim Vorgänger spendiert, was die Akkulaufzeit des Android-Flaggschiffs deutlich verbessert hat. Es sieht so aus, als ob auch das Galaxy S24+ im nächsten Jahr eine höhere Akkukapazität erhalten könnte, wie die jüngste Zertifizierung zeigt.

Laut den neuesten Dekra-Listen, die in den Niederlanden ausgestellt wurden (via Nashville Chatter), hat das Galaxy S24+ eine Akkukapazität von 4.755 mAh, was im Vergleich zu den 4.565 mAh des Galaxy S23+ eine bescheidene Steigerung darstellt. Es sollte jedoch beachtet werden, dass es sich bei diesen Werten lediglich um die Nennwerte und nicht um die beworbenen Zahlen handelt.

Akkukapazitäten des Samsung Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra. / © Dekra NL

Als Referenz hat das Galaxy S23+ nach einigen Anpassungen eine Akkukapazität von 4.700 mAh. Das heißt, sein Nachfolger könnte mit einer Kapazität von 4.900 mAh oder etwa 4 Prozent mehr beworben werden. Das hört sich zwar nicht nach einer großen Steigerung an, aber die höhere Effizienz des Snapdragon 8 Gen 3, der das Gerät *hoffentlich* auch in Europa antreiben wird, könnte ebenfalls zu einer längeren Akkulaufzeit beitragen.

Akkudesign und -leistung des Samsung Galaxy S24 Ultra

Neben der Plus-Version von Samsungs Flaggschiff-Smartphones der nächsten Generation wurde auch die Zertifizierung für das Galaxy S24 Ultra gesichtet. Das noch unangekündigte Premium-Smartphone hat einen 4.855-mAh-Akku und wird wahrscheinlich eine Kapazität von 5.000 mAh haben. Außerdem wird es die Modellnummer SM-S928 tragen, während das Galaxy S24+ treffend als SM-S926 bezeichnet wird.

Leider bestätigen diese Angaben nicht, ob wir das gerüchteweise angekündigte gestapelte Akkudesign erhalten werden. Der Leaker @RGCloudS hatte zuvor berichtet, dass die Südkoreaner derzeit eine neue Technologie testen, die dichtere Zellen und damit schlankere Akkus ermöglichen würde. Es wird spekuliert, dass die schlankeren Akkus im Galaxy S24 Ultra zum Einsatz kommen könnten – und womöglich sogar im Standard-S24.

Wie wichtig ist Euch der Akku im Smartphone: Kaufkriterium oder habt Ihr sowieso überall und jederzeit eine Ladegelegenheit?