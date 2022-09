Ihr habt gewählt: Die besten Selfies macht ein Smartphone-Underdog

Next Pit TV

Für die Ungeduldigen da draußen, hier das Ergebnis in Kürze:

Um die Punkte zu ermitteln, haben wir jeweils die Ergebnisse der einzelnen Bilder ausgewertet. Der Erstplatzierte bekam sechs Punkte, der zweitplatzierte fünf Punkte und so weiter. Weitere Infos zum Setup findet Ihr in unserem Original-Artikel mit der Abstimmung des Selfie-Kamera-Blindtests.

Bevor wir uns die Ergebnisse im Detail ansehen und die Bildqualität der einzelnen Smartphones vergleichen, noch ein Hinweis: Dieser Kamera-Blindtest fand nicht nur auf NextPit.de, sondern auch auf den Schwesterdomains NextPit.fr und NextPit.com statt. Für die Auswertung haben wir die Stimmen aller drei Blindtests zusammengezählt.

Ihr habt gewählt: Diese Selfie-Kamera im Pixel 6 Pro macht die besten Fotos! / © NextPit

Motiv 1: Tageslicht, Bokeh aus (iPhone 13 Pro)

Beim ersten Motiv hat Euch das Selfie vom iPhone 13 Pro mit Abstand am besten gefallen – 42 Prozent haben hier für Apple gestimmt. Auf Platz zwei folgt das Find X5 Pro, der Rest folgt mit großem Abstand und sammelt sich rund um die Zehn-Prozent-Marke. Nur das Xiaomi 12 Pro ist mit drei Prozent der Stimmen deutlich abgeschlagen.

Motiv 1A: Oppo Find X5 Pro – 27 Prozent © NextPit Motiv 1B: Apple iPhone 13 Pro – 42 Prozent © NextPit Motiv 1C: Xiaomi 12 Pro – 3 Prozent © NextPit Motiv 1D: Samsung Galaxy S22 Ultra – 9 Prozent © NextPit Motiv 1E: Sony Xperia 1 IV – 11 Prozent © NextPit Motiv 1F: Google Pixel 6 Pro – 9 Prozent © NextPit Motiv 2A: Samsung Galaxy S22 Ultra – 17 Prozent © NextPit Motiv 2B: Google Pixel 6 Pro – 18 Prozent © NextPit Motiv 2C: Oppo Find X5 Pro – 14 Prozent © NextPit Motiv 2D: Sony Xperia 1 IV – 5 Prozent © NextPit Motiv 2E: Apple iPhone 13 Pro – 45 Prozent © NextPit Motiv 2F: Xiaomi 12 Pro – 1 Prozent © NextPit Motiv 3A: Sony Xperia 1 IV – 9 Prozent © NextPit Motiv 3B: Apple iPhone 13 Pro – 39 Prozent © NextPit Motiv 3C: Google Pixel 6 Pro – 17 Prozent © NextPit Motiv 3D: Xiaomi 12 Pro – 12 Prozent © NextPit Motiv 3E: Samsung Galaxy S22 Ultra – 16 Prozent © NextPit Motiv 3F: Oppo Find X5 Pro – 8 Prozent © NextPit Motiv 4A: Apple iPhone 13 Pro – 27 Prozent © NextPit Motiv 4B: Google Pixel 6 Pro – 23 Prozent © NextPit Motiv 4C: Sony Xperia 1 IV – 10 Prozent © NextPit Motiv 4D: Xiaomi 12 Pro – 14 Prozent © NextPit Motiv 4E: Oppo Find X5 Pro – 14 Prozent © NextPit Motiv 4F: Samsung Galaxy S22 Ultra – 12 Prozent © NextPit Motiv 5A: Samsung Galaxy S22 Ultra – 38 Prozent © NextPit Motiv 5B: Oppo Find X5 Pro – 12 Prozent © NextPit Motiv 5C: Apple iPhone 13 Pro – 2 Prozent © NextPit Motiv 5D: Google Pixel 6 Pro – 45 Prozent © NextPit Motiv 5E: Xiaomi 12 Pro – 2 Prozent © NextPit Motiv 5F: Sony Xperia 1 IV – 0 Prozent © NextPit Motiv 6A: Oppo Find X5 Pro – 6 Prozent © NextPit Motiv 6B: Samsung Galaxy S22 Ultra – 52 Prozent © NextPit Motiv 6C: Xiaomi 12 Pro – 0 Prozent © NextPit Motiv 6D: Sony Xperia 1 IV – 0 Prozent © NextPit Motiv 6E: Google Pixel 6 Pro – 41 Prozent © NextPit Motiv 6F: Apple iPhone 13 Pro – 1 Prozent © NextPit Motiv 7A: Google Pixel 6 Pro – 31 Prozent © NextPit Motiv 7B: Oppo Find X5 Pro – 22 Prozent © NextPit Motiv 7C: Apple iPhone 13 Pro – 26 Prozent © NextPit Motiv 7D: Sony Xperia 1 IV – 8 Prozent © NextPit Motiv 7E: Samsung Galaxy S22 Ultra – 6 Prozent © NextPit Motiv 7F: Xiaomi 12 Pro – 7 Prozent © NextPit Motiv 8A: Sony Xperia 1 IV – 15 Prozent © NextPit Motiv 8B: Google Pixel 6 Pro – 28 Prozent © NextPit Motiv 8C: Xiaomi 12 Pro – 8 Prozent © NextPit Motiv 8D: Oppo Find X5 Pro – 21 Prozent © NextPit Motiv 8E: Samsung Galaxy S22 Ultra – 9 Prozent © NextPit Motiv 8F: Apple iPhone 13 Pro – 19 Prozent © NextPit Motiv 9A: Xiaomi 12 Pro – 1 Prozent © NextPit Motiv 9B: Sony Xperia 1 IV – 14 Prozent © NextPit Motiv 9C: Oppo Find X5 Pro – 13 Prozent © NextPit Motiv 9D: Samsung Galaxy S22 Ultra – 39 Prozent © NextPit Motiv 9E: Apple iPhone 13 Pro – 11 Prozent © NextPit Motiv 9F: Google Pixel 6 Pro – 24 Prozent © NextPit Motiv 10A: Apple iPhone 13 Pro – 8 Prozent © NextPit Motiv 10B: Samsung Galaxy S22 Ultra – 60 Prozent © NextPit Motiv 10C: Xiaomi 12 Pro – 0 Prozent © NextPit Motiv 10D: Google Pixel 6 Pro – 17 Prozent © NextPit Motiv 10E: Sony Xperia 1 IV – 1 Prozent © NextPit Motiv 10F: Oppo Find X5 Pro – 14 Prozent © NextPit

Motiv 2: Tageslicht, Bokeh an (iPhone 13 Pro)

Ganz ähnlich sieht's beim zweiten Motiv aus, wo wir den Bokeh-Modus aktiviert haben. Auch hier liegt das iPhone 13 Pro mit diesmal 45 Prozent der Stimmen deutlich vorne. Platz zwei ist allerdings eng umkämpft – das Pixel 6 Pro liegt mit 18 Prozent knapp vor dem S22 Ultra (17 Prozent) und dem Find X5 Pro (14 Prozent).

Motiv 2A: Samsung Galaxy S22 Ultra – 17 Prozent © NextPit Motiv 2B: Google Pixel 6 Pro – 18 Prozent © NextPit Motiv 2C: Oppo Find X5 Pro – 14 Prozent © NextPit Motiv 2D: Sony Xperia 1 IV – 5 Prozent © NextPit Motiv 2E: Apple iPhone 13 Pro – 45 Prozent © NextPit Motiv 2F: Xiaomi 12 Pro – 1 Prozent © NextPit Motiv 3A: Sony Xperia 1 IV – 9 Prozent © NextPit Motiv 3B: Apple iPhone 13 Pro – 39 Prozent © NextPit Motiv 3C: Google Pixel 6 Pro – 17 Prozent © NextPit Motiv 3D: Xiaomi 12 Pro – 12 Prozent © NextPit Motiv 3E: Samsung Galaxy S22 Ultra – 16 Prozent © NextPit Motiv 3F: Oppo Find X5 Pro – 8 Prozent © NextPit Motiv 4A: Apple iPhone 13 Pro – 27 Prozent © NextPit Motiv 4B: Google Pixel 6 Pro – 23 Prozent © NextPit Motiv 4C: Sony Xperia 1 IV – 10 Prozent © NextPit Motiv 4D: Xiaomi 12 Pro – 14 Prozent © NextPit Motiv 4E: Oppo Find X5 Pro – 14 Prozent © NextPit Motiv 4F: Samsung Galaxy S22 Ultra – 12 Prozent © NextPit Motiv 5A: Samsung Galaxy S22 Ultra – 38 Prozent © NextPit Motiv 5B: Oppo Find X5 Pro – 12 Prozent © NextPit Motiv 5C: Apple iPhone 13 Pro – 2 Prozent © NextPit Motiv 5D: Google Pixel 6 Pro – 45 Prozent © NextPit Motiv 5E: Xiaomi 12 Pro – 2 Prozent © NextPit Motiv 5F: Sony Xperia 1 IV – 0 Prozent © NextPit Motiv 6A: Oppo Find X5 Pro – 6 Prozent © NextPit Motiv 6B: Samsung Galaxy S22 Ultra – 52 Prozent © NextPit Motiv 6C: Xiaomi 12 Pro – 0 Prozent © NextPit Motiv 6D: Sony Xperia 1 IV – 0 Prozent © NextPit Motiv 6E: Google Pixel 6 Pro – 41 Prozent © NextPit Motiv 6F: Apple iPhone 13 Pro – 1 Prozent © NextPit Motiv 7A: Google Pixel 6 Pro – 31 Prozent © NextPit Motiv 7B: Oppo Find X5 Pro – 22 Prozent © NextPit Motiv 7C: Apple iPhone 13 Pro – 26 Prozent © NextPit Motiv 7D: Sony Xperia 1 IV – 8 Prozent © NextPit Motiv 7E: Samsung Galaxy S22 Ultra – 6 Prozent © NextPit Motiv 7F: Xiaomi 12 Pro – 7 Prozent © NextPit Motiv 8A: Sony Xperia 1 IV – 15 Prozent © NextPit Motiv 8B: Google Pixel 6 Pro – 28 Prozent © NextPit Motiv 8C: Xiaomi 12 Pro – 8 Prozent © NextPit Motiv 8D: Oppo Find X5 Pro – 21 Prozent © NextPit Motiv 8E: Samsung Galaxy S22 Ultra – 9 Prozent © NextPit Motiv 8F: Apple iPhone 13 Pro – 19 Prozent © NextPit Motiv 9A: Xiaomi 12 Pro – 1 Prozent © NextPit Motiv 9B: Sony Xperia 1 IV – 14 Prozent © NextPit Motiv 9C: Oppo Find X5 Pro – 13 Prozent © NextPit Motiv 9D: Samsung Galaxy S22 Ultra – 39 Prozent © NextPit Motiv 9E: Apple iPhone 13 Pro – 11 Prozent © NextPit Motiv 9F: Google Pixel 6 Pro – 24 Prozent © NextPit Motiv 10A: Apple iPhone 13 Pro – 8 Prozent © NextPit Motiv 10B: Samsung Galaxy S22 Ultra – 60 Prozent © NextPit Motiv 10C: Xiaomi 12 Pro – 0 Prozent © NextPit Motiv 10D: Google Pixel 6 Pro – 17 Prozent © NextPit Motiv 10E: Sony Xperia 1 IV – 1 Prozent © NextPit Motiv 10F: Oppo Find X5 Pro – 14 Prozent © NextPit

Motiv 3: Indoor, Bokeh aus (iPhone 13 Pro)

Anderes Motiv, andere Person, gleicher Sieger: Bei Camilas Selfie gewinnt wieder das iPhone 13 Pro. Mit 39 Prozent liegt es deutlich vor dem Pixel 6 Pro (17 Prozent) und dem S22 Ultra (16 Prozent).

Motiv 3A: Sony Xperia 1 IV – 9 Prozent © NextPit Motiv 3B: Apple iPhone 13 Pro – 39 Prozent © NextPit Motiv 3C: Google Pixel 6 Pro – 17 Prozent © NextPit Motiv 3D: Xiaomi 12 Pro – 12 Prozent © NextPit Motiv 3E: Samsung Galaxy S22 Ultra – 16 Prozent © NextPit Motiv 3F: Oppo Find X5 Pro – 8 Prozent © NextPit Motiv 4A: Apple iPhone 13 Pro – 27 Prozent © NextPit Motiv 4B: Google Pixel 6 Pro – 23 Prozent © NextPit Motiv 4C: Sony Xperia 1 IV – 10 Prozent © NextPit Motiv 4D: Xiaomi 12 Pro – 14 Prozent © NextPit Motiv 4E: Oppo Find X5 Pro – 14 Prozent © NextPit Motiv 4F: Samsung Galaxy S22 Ultra – 12 Prozent © NextPit Motiv 5A: Samsung Galaxy S22 Ultra – 38 Prozent © NextPit Motiv 5B: Oppo Find X5 Pro – 12 Prozent © NextPit Motiv 5C: Apple iPhone 13 Pro – 2 Prozent © NextPit Motiv 5D: Google Pixel 6 Pro – 45 Prozent © NextPit Motiv 5E: Xiaomi 12 Pro – 2 Prozent © NextPit Motiv 5F: Sony Xperia 1 IV – 0 Prozent © NextPit Motiv 6A: Oppo Find X5 Pro – 6 Prozent © NextPit Motiv 6B: Samsung Galaxy S22 Ultra – 52 Prozent © NextPit Motiv 6C: Xiaomi 12 Pro – 0 Prozent © NextPit Motiv 6D: Sony Xperia 1 IV – 0 Prozent © NextPit Motiv 6E: Google Pixel 6 Pro – 41 Prozent © NextPit Motiv 6F: Apple iPhone 13 Pro – 1 Prozent © NextPit Motiv 7A: Google Pixel 6 Pro – 31 Prozent © NextPit Motiv 7B: Oppo Find X5 Pro – 22 Prozent © NextPit Motiv 7C: Apple iPhone 13 Pro – 26 Prozent © NextPit Motiv 7D: Sony Xperia 1 IV – 8 Prozent © NextPit Motiv 7E: Samsung Galaxy S22 Ultra – 6 Prozent © NextPit Motiv 7F: Xiaomi 12 Pro – 7 Prozent © NextPit Motiv 8A: Sony Xperia 1 IV – 15 Prozent © NextPit Motiv 8B: Google Pixel 6 Pro – 28 Prozent © NextPit Motiv 8C: Xiaomi 12 Pro – 8 Prozent © NextPit Motiv 8D: Oppo Find X5 Pro – 21 Prozent © NextPit Motiv 8E: Samsung Galaxy S22 Ultra – 9 Prozent © NextPit Motiv 8F: Apple iPhone 13 Pro – 19 Prozent © NextPit Motiv 9A: Xiaomi 12 Pro – 1 Prozent © NextPit Motiv 9B: Sony Xperia 1 IV – 14 Prozent © NextPit Motiv 9C: Oppo Find X5 Pro – 13 Prozent © NextPit Motiv 9D: Samsung Galaxy S22 Ultra – 39 Prozent © NextPit Motiv 9E: Apple iPhone 13 Pro – 11 Prozent © NextPit Motiv 9F: Google Pixel 6 Pro – 24 Prozent © NextPit Motiv 10A: Apple iPhone 13 Pro – 8 Prozent © NextPit Motiv 10B: Samsung Galaxy S22 Ultra – 60 Prozent © NextPit Motiv 10C: Xiaomi 12 Pro – 0 Prozent © NextPit Motiv 10D: Google Pixel 6 Pro – 17 Prozent © NextPit Motiv 10E: Sony Xperia 1 IV – 1 Prozent © NextPit Motiv 10F: Oppo Find X5 Pro – 14 Prozent © NextPit

Motiv 4: Indoor, Bokeh an (iPhone 13 Pro)

Ein ganz ähnliches Bild zeigt sich auch bei aktivertem Bokeh-Modus: Ihr habt wieder das iPhone mit 27 Prozent auf den ersten Platz gewählt, diesmal aber knapper gefolgt vom Pixel 6 Pro (23 Prozent). Das Xiaomi 12 Pro und das Oppo Find X5 Pro liegen mit gerundet jeweils 14 Prozent hauchdünn auf Platz drei und vier.

Motiv 4A: Apple iPhone 13 Pro – 27 Prozent © NextPit Motiv 4B: Google Pixel 6 Pro – 23 Prozent © NextPit Motiv 4C: Sony Xperia 1 IV – 10 Prozent © NextPit Motiv 4D: Xiaomi 12 Pro – 14 Prozent © NextPit Motiv 4E: Oppo Find X5 Pro – 14 Prozent © NextPit Motiv 4F: Samsung Galaxy S22 Ultra – 12 Prozent © NextPit Motiv 5A: Samsung Galaxy S22 Ultra – 38 Prozent © NextPit Motiv 5B: Oppo Find X5 Pro – 12 Prozent © NextPit Motiv 5C: Apple iPhone 13 Pro – 2 Prozent © NextPit Motiv 5D: Google Pixel 6 Pro – 45 Prozent © NextPit Motiv 5E: Xiaomi 12 Pro – 2 Prozent © NextPit Motiv 5F: Sony Xperia 1 IV – 0 Prozent © NextPit Motiv 6A: Oppo Find X5 Pro – 6 Prozent © NextPit Motiv 6B: Samsung Galaxy S22 Ultra – 52 Prozent © NextPit Motiv 6C: Xiaomi 12 Pro – 0 Prozent © NextPit Motiv 6D: Sony Xperia 1 IV – 0 Prozent © NextPit Motiv 6E: Google Pixel 6 Pro – 41 Prozent © NextPit Motiv 6F: Apple iPhone 13 Pro – 1 Prozent © NextPit Motiv 7A: Google Pixel 6 Pro – 31 Prozent © NextPit Motiv 7B: Oppo Find X5 Pro – 22 Prozent © NextPit Motiv 7C: Apple iPhone 13 Pro – 26 Prozent © NextPit Motiv 7D: Sony Xperia 1 IV – 8 Prozent © NextPit Motiv 7E: Samsung Galaxy S22 Ultra – 6 Prozent © NextPit Motiv 7F: Xiaomi 12 Pro – 7 Prozent © NextPit Motiv 8A: Sony Xperia 1 IV – 15 Prozent © NextPit Motiv 8B: Google Pixel 6 Pro – 28 Prozent © NextPit Motiv 8C: Xiaomi 12 Pro – 8 Prozent © NextPit Motiv 8D: Oppo Find X5 Pro – 21 Prozent © NextPit Motiv 8E: Samsung Galaxy S22 Ultra – 9 Prozent © NextPit Motiv 8F: Apple iPhone 13 Pro – 19 Prozent © NextPit Motiv 9A: Xiaomi 12 Pro – 1 Prozent © NextPit Motiv 9B: Sony Xperia 1 IV – 14 Prozent © NextPit Motiv 9C: Oppo Find X5 Pro – 13 Prozent © NextPit Motiv 9D: Samsung Galaxy S22 Ultra – 39 Prozent © NextPit Motiv 9E: Apple iPhone 13 Pro – 11 Prozent © NextPit Motiv 9F: Google Pixel 6 Pro – 24 Prozent © NextPit Motiv 10A: Apple iPhone 13 Pro – 8 Prozent © NextPit Motiv 10B: Samsung Galaxy S22 Ultra – 60 Prozent © NextPit Motiv 10C: Xiaomi 12 Pro – 0 Prozent © NextPit Motiv 10D: Google Pixel 6 Pro – 17 Prozent © NextPit Motiv 10E: Sony Xperia 1 IV – 1 Prozent © NextPit Motiv 10F: Oppo Find X5 Pro – 14 Prozent © NextPit

Motiv 5: Gegenlicht, Bokeh aus (Pixel 6 Pro)

Bei unserem ziemlich schwierigen Gegenlicht-Motiv gibt es endlich mal einen anderen Sieger. 45 Prozent von Euch haben hier für das Google Pixel 6 Pro gestimmt. Das Galaxy S22 Ultra von Samsung belegt mit 38 Prozent den zweiten Platz. Deutlich abgeschlagen folgt mit zwölf Prozent das Oppo Find X5 Pro, der Rest kommt zusammen auf nicht einmal fünf Prozent.

Motiv 5A: Samsung Galaxy S22 Ultra – 38 Prozent © NextPit Motiv 5B: Oppo Find X5 Pro – 12 Prozent © NextPit Motiv 5C: Apple iPhone 13 Pro – 2 Prozent © NextPit Motiv 5D: Google Pixel 6 Pro – 45 Prozent © NextPit Motiv 5E: Xiaomi 12 Pro – 2 Prozent © NextPit Motiv 5F: Sony Xperia 1 IV – 0 Prozent © NextPit Motiv 6A: Oppo Find X5 Pro – 6 Prozent © NextPit Motiv 6B: Samsung Galaxy S22 Ultra – 52 Prozent © NextPit Motiv 6C: Xiaomi 12 Pro – 0 Prozent © NextPit Motiv 6D: Sony Xperia 1 IV – 0 Prozent © NextPit Motiv 6E: Google Pixel 6 Pro – 41 Prozent © NextPit Motiv 6F: Apple iPhone 13 Pro – 1 Prozent © NextPit Motiv 7A: Google Pixel 6 Pro – 31 Prozent © NextPit Motiv 7B: Oppo Find X5 Pro – 22 Prozent © NextPit Motiv 7C: Apple iPhone 13 Pro – 26 Prozent © NextPit Motiv 7D: Sony Xperia 1 IV – 8 Prozent © NextPit Motiv 7E: Samsung Galaxy S22 Ultra – 6 Prozent © NextPit Motiv 7F: Xiaomi 12 Pro – 7 Prozent © NextPit Motiv 8A: Sony Xperia 1 IV – 15 Prozent © NextPit Motiv 8B: Google Pixel 6 Pro – 28 Prozent © NextPit Motiv 8C: Xiaomi 12 Pro – 8 Prozent © NextPit Motiv 8D: Oppo Find X5 Pro – 21 Prozent © NextPit Motiv 8E: Samsung Galaxy S22 Ultra – 9 Prozent © NextPit Motiv 8F: Apple iPhone 13 Pro – 19 Prozent © NextPit Motiv 9A: Xiaomi 12 Pro – 1 Prozent © NextPit Motiv 9B: Sony Xperia 1 IV – 14 Prozent © NextPit Motiv 9C: Oppo Find X5 Pro – 13 Prozent © NextPit Motiv 9D: Samsung Galaxy S22 Ultra – 39 Prozent © NextPit Motiv 9E: Apple iPhone 13 Pro – 11 Prozent © NextPit Motiv 9F: Google Pixel 6 Pro – 24 Prozent © NextPit Motiv 10A: Apple iPhone 13 Pro – 8 Prozent © NextPit Motiv 10B: Samsung Galaxy S22 Ultra – 60 Prozent © NextPit Motiv 10C: Xiaomi 12 Pro – 0 Prozent © NextPit Motiv 10D: Google Pixel 6 Pro – 17 Prozent © NextPit Motiv 10E: Sony Xperia 1 IV – 1 Prozent © NextPit Motiv 10F: Oppo Find X5 Pro – 14 Prozent © NextPit

Motiv 6: Gegenlicht, Bokeh an (Galaxy S22 Ultra)

Beim Gegenlicht-Motiv mit aktiviertem Bokeh sieht das Ergebnis ganz ähnlich aus – nur, dass Google und Samsung Plätze tauschen. Rang eins gehört hier dem Galaxy S22 Ultra mit 52 Prozent, das Pixel 6 Pro kommt mit 41 Prozent auf Platz zwei. Oppo holt immerhin sechs Prozent, die restlichen drei Prozent gehören dem traurigen Rest.

Motiv 6A: Oppo Find X5 Pro – 6 Prozent © NextPit Motiv 6B: Samsung Galaxy S22 Ultra – 52 Prozent © NextPit Motiv 6C: Xiaomi 12 Pro – 0 Prozent © NextPit Motiv 6D: Sony Xperia 1 IV – 0 Prozent © NextPit Motiv 6E: Google Pixel 6 Pro – 41 Prozent © NextPit Motiv 6F: Apple iPhone 13 Pro – 1 Prozent © NextPit Motiv 7A: Google Pixel 6 Pro – 31 Prozent © NextPit Motiv 7B: Oppo Find X5 Pro – 22 Prozent © NextPit Motiv 7C: Apple iPhone 13 Pro – 26 Prozent © NextPit Motiv 7D: Sony Xperia 1 IV – 8 Prozent © NextPit Motiv 7E: Samsung Galaxy S22 Ultra – 6 Prozent © NextPit Motiv 7F: Xiaomi 12 Pro – 7 Prozent © NextPit Motiv 8A: Sony Xperia 1 IV – 15 Prozent © NextPit Motiv 8B: Google Pixel 6 Pro – 28 Prozent © NextPit Motiv 8C: Xiaomi 12 Pro – 8 Prozent © NextPit Motiv 8D: Oppo Find X5 Pro – 21 Prozent © NextPit Motiv 8E: Samsung Galaxy S22 Ultra – 9 Prozent © NextPit Motiv 8F: Apple iPhone 13 Pro – 19 Prozent © NextPit Motiv 9A: Xiaomi 12 Pro – 1 Prozent © NextPit Motiv 9B: Sony Xperia 1 IV – 14 Prozent © NextPit Motiv 9C: Oppo Find X5 Pro – 13 Prozent © NextPit Motiv 9D: Samsung Galaxy S22 Ultra – 39 Prozent © NextPit Motiv 9E: Apple iPhone 13 Pro – 11 Prozent © NextPit Motiv 9F: Google Pixel 6 Pro – 24 Prozent © NextPit Motiv 10A: Apple iPhone 13 Pro – 8 Prozent © NextPit Motiv 10B: Samsung Galaxy S22 Ultra – 60 Prozent © NextPit Motiv 10C: Xiaomi 12 Pro – 0 Prozent © NextPit Motiv 10D: Google Pixel 6 Pro – 17 Prozent © NextPit Motiv 10E: Sony Xperia 1 IV – 1 Prozent © NextPit Motiv 10F: Oppo Find X5 Pro – 14 Prozent © NextPit

Motiv 7: Kunstlicht, Bokeh aus (Pixel 6 Pro)

Welches Smartphone kommt mit unserem Mischlicht-Szenario am besten zurecht? 31 Prozent von Euch sagen: das Pixel 6 Pro. Auf Platz zwei folgt das iPhone 13 Pro mit 26 Prozent, Platz drei gehört dem Find X5 Pro mit 22 Prozent. Sony, Xiaomi und Samsung kommen auf acht, sieben und sechs Prozent.

Motiv 7A: Google Pixel 6 Pro – 31 Prozent © NextPit Motiv 7B: Oppo Find X5 Pro – 22 Prozent © NextPit Motiv 7C: Apple iPhone 13 Pro – 26 Prozent © NextPit Motiv 7D: Sony Xperia 1 IV – 8 Prozent © NextPit Motiv 7E: Samsung Galaxy S22 Ultra – 6 Prozent © NextPit Motiv 7F: Xiaomi 12 Pro – 7 Prozent © NextPit Motiv 8A: Sony Xperia 1 IV – 15 Prozent © NextPit Motiv 8B: Google Pixel 6 Pro – 28 Prozent © NextPit Motiv 8C: Xiaomi 12 Pro – 8 Prozent © NextPit Motiv 8D: Oppo Find X5 Pro – 21 Prozent © NextPit Motiv 8E: Samsung Galaxy S22 Ultra – 9 Prozent © NextPit Motiv 8F: Apple iPhone 13 Pro – 19 Prozent © NextPit Motiv 9A: Xiaomi 12 Pro – 1 Prozent © NextPit Motiv 9B: Sony Xperia 1 IV – 14 Prozent © NextPit Motiv 9C: Oppo Find X5 Pro – 13 Prozent © NextPit Motiv 9D: Samsung Galaxy S22 Ultra – 39 Prozent © NextPit Motiv 9E: Apple iPhone 13 Pro – 11 Prozent © NextPit Motiv 9F: Google Pixel 6 Pro – 24 Prozent © NextPit Motiv 10A: Apple iPhone 13 Pro – 8 Prozent © NextPit Motiv 10B: Samsung Galaxy S22 Ultra – 60 Prozent © NextPit Motiv 10C: Xiaomi 12 Pro – 0 Prozent © NextPit Motiv 10D: Google Pixel 6 Pro – 17 Prozent © NextPit Motiv 10E: Sony Xperia 1 IV – 1 Prozent © NextPit Motiv 10F: Oppo Find X5 Pro – 14 Prozent © NextPit

Motiv 8: Kunstlicht, Bokeh an (Pixel 6 Pro)

Mit aktiviertem Bokeh-Modus sieht das Ergebnis bei Antoines Selfie ähnlich aus: Wieder kommt das Pixel 6 Pro mit 28 Prozent auf den ersten Platz, diesmal allerdings gefolgt vom Find X5 Pro (21 Prozent) und vom iPhone 13 Pro (19 Prozent). Es folgen schließlich Sony, Samsung und dann Xiaomi.

Motiv 8A: Sony Xperia 1 IV – 15 Prozent © NextPit Motiv 8B: Google Pixel 6 Pro – 28 Prozent © NextPit Motiv 8C: Xiaomi 12 Pro – 8 Prozent © NextPit Motiv 8D: Oppo Find X5 Pro – 21 Prozent © NextPit Motiv 8E: Samsung Galaxy S22 Ultra – 9 Prozent © NextPit Motiv 8F: Apple iPhone 13 Pro – 19 Prozent © NextPit Motiv 9A: Xiaomi 12 Pro – 1 Prozent © NextPit Motiv 9B: Sony Xperia 1 IV – 14 Prozent © NextPit Motiv 9C: Oppo Find X5 Pro – 13 Prozent © NextPit Motiv 9D: Samsung Galaxy S22 Ultra – 39 Prozent © NextPit Motiv 9E: Apple iPhone 13 Pro – 11 Prozent © NextPit Motiv 9F: Google Pixel 6 Pro – 24 Prozent © NextPit Motiv 10A: Apple iPhone 13 Pro – 8 Prozent © NextPit Motiv 10B: Samsung Galaxy S22 Ultra – 60 Prozent © NextPit Motiv 10C: Xiaomi 12 Pro – 0 Prozent © NextPit Motiv 10D: Google Pixel 6 Pro – 17 Prozent © NextPit Motiv 10E: Sony Xperia 1 IV – 1 Prozent © NextPit Motiv 10F: Oppo Find X5 Pro – 14 Prozent © NextPit

Motiv 9: Low-Light, Bokeh aus (Galaxy S22 Ultra)

Ihr schießt gerne Selfies in schummrigen Bars? Dann ist dieses Motiv hier für Euch – und das Ergebnis eindeutig. Samsungs Galaxy S22 Ultra räumt hier 39 Prozent der Stimmen ab, anschließend folgen das Pixel 6 Pro (24 Prozent) und das Xperia 1 IV (14 Prozent). Auf den hinteren drei Plätzen folgen erst Oppo, dann Apple und schließlich Xiaomi.

Motiv 9A: Xiaomi 12 Pro – 1 Prozent © NextPit Motiv 9B: Sony Xperia 1 IV – 14 Prozent © NextPit Motiv 9C: Oppo Find X5 Pro – 13 Prozent © NextPit Motiv 9D: Samsung Galaxy S22 Ultra – 39 Prozent © NextPit Motiv 9E: Apple iPhone 13 Pro – 11 Prozent © NextPit Motiv 9F: Google Pixel 6 Pro – 24 Prozent © NextPit Motiv 10A: Apple iPhone 13 Pro – 8 Prozent © NextPit Motiv 10B: Samsung Galaxy S22 Ultra – 60 Prozent © NextPit Motiv 10C: Xiaomi 12 Pro – 0 Prozent © NextPit Motiv 10D: Google Pixel 6 Pro – 17 Prozent © NextPit Motiv 10E: Sony Xperia 1 IV – 1 Prozent © NextPit Motiv 10F: Oppo Find X5 Pro – 14 Prozent © NextPit

Motiv 10: Low-Light, Bokeh an (Galaxy S22 Ultra)

Mit aktiviertem Bokeh-Modus ist das S22 Ultra einsame Spitze – und sammelt glatte 60 Prozent aller Stimmen ein. Platz zwei geht an das Pixel 6 Pro mit 17 Prozent, dann folgt das Find X5 Pro mit 14 Prozent. Apple kommt immerhin noch auf acht Prozent, Sony und Xiaomi gemeinsam auf gerade einmal ein Prozent.

Motiv 10A: Apple iPhone 13 Pro – 8 Prozent © NextPit Motiv 10B: Samsung Galaxy S22 Ultra – 60 Prozent © NextPit Motiv 10C: Xiaomi 12 Pro – 0 Prozent © NextPit Motiv 10D: Google Pixel 6 Pro – 17 Prozent © NextPit Motiv 10E: Sony Xperia 1 IV – 1 Prozent © NextPit Motiv 10F: Oppo Find X5 Pro – 14 Prozent © NextPit

Und jetzt Ihr!

Welches Smartphone hat sich in unserem Selfie-Kamera-Blindtest Eurer Meinung nach am besten geschlagen – und welche Motive sind für Euch am wichtigsten? Wir haben übrigens auch einmal separat nur die Motive mit Bokeh-Modus ausgewertet, um den Bokeh-Champion zu küren. Das Ergebnis war allerdings das gleiche: Pixel 6 Pro vor iPhone 13 Pro vor Galaxy S22 Ultra.

Also raus mit der Sprache: Wer ist Euer Favorit? Wir freuen uns auf Eure Meinung in den Kommentaren!