Snapdragon 7+ Gen 3 SoC ermöglicht Gemini Nano auf Mittelklasse-Handys

Erst vor wenigen Tagen stellte Qualcomm mit dem Snapdragon 8s Gen 3 einen neuen Flaggschiff-Prozessor vor. Nun präsentierte der Hersteller ein neues Mittelklasse-SoC, das den klangvollen Namen Snapdragon 7+ Gen 3 trägt. Der Chip richtet sich vor allem an Android-Geräte der oberen Mittelklasse und ermöglicht die Unterstützung zahlreicher LLMs durch KI und bietet zudem ein schnelleres Wi-Fi 7.

Snapdragon 7+ Gen 3 bietet geräteinterne KI und schnellere Konnektivität

Das Hauptaugenmerk von Qualcomm beim Snapdragon 7+ Gen 3 liegt klar auf KI und Konnektivität. Zusätzlich zur geräteinternen KI-Funktion bietet der Chip laut Qualcomm eine um 60 % gesteigerte Leistung bei der KI-Verarbeitung als das Vorgängermodell. Außerdem ermöglicht er die Kompatibilität mit einer breiteren Liste von Chatbots und LLMs, darunter Llama 2 und Googles Gemini Nano.

Zusammen mit den KI-Verbesserungen sorgt der erhöhte ISP für eine bessere semantische Segmentierung oder für die Erkennung von Objekten und Gesichtern auch bei schlechten Lichtverhältnissen, wodurch die KI eine verbesserte visuelle Unterstützung bietet.

Die Eigenschaften des Snapdragon 7+ Gen 3 Chips von Qualcomm / © Qualcomm

Was die Konnektivität angeht, so ist der Snapdragon 7+ Gen 3 der erste in seiner Reihe, der Wi-Fi 7 über das "FastConnect 7800"-System unterstützt. Zudem ist er mit einem Snapdragon X63 5G-Modem ausgestattet, das mit 5G-Versionen unter 3 GGP's Release 17 kompatibel ist und eine Downloadgeschwindigkeit von bis zu 4,2 Gbit/s erreicht.

Snapdragon 7+ Gen 3 sorgt für einen enormen Grafikleistungsschub

Der Snapdragon 7+ Gen 3 wird in einem 4-nm-Verfahren gefertigt und verspricht, 5 Prozent effizienter zu sein als der Snapdragon 7+ Gen 2. Der Chip verfügt über einen Octa-Core-Prozessor mit einem Cortex-X4-Primärkern, der sich auf bis zu 2,8 GHz takten lässt. Die Gesamt-CPU-Leistung soll um 15 Prozent schneller sein, während die Adreno GPU 45 Prozent mehr Grafikleistung bietet.

Der Chip kann darüber hinaus mit bis zu 24 GB LPDDR5X-RAM und UFS 4.0-Speicher konfiguriert werden. Außerdem kann er auf Displays mit variabler Bildwiederholfrequenz zwischen 1 und 240 Hz und Panels mit 4K-Auflösung bei 60 FPS oder QHD+-Auflösung bei 120 FPS laufen.

Das OnePlus Ace 3V ist das erste Smartphone, das mit dem Snapdragon 7+ Gen 3 Chip ausgestattet ist. Das Gerät dürfte außerhalb Chinas unter dem Namen OnePlus Nord 4 auf den Markt kommen und ähnlich wie das OnePlus 12 (Testbericht) und OnePlus 12R (Testbericht) seinen Weg in die USA und nach Europa finden.

