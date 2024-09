Im aktuellen Layout der Schnelleinstellungen von Android 14, wie z. B. beim Pixel 9 (Test), befinden sich im oberen Bereich ein großer Helligkeitsregler und bis zu acht Shortcut-Symbole. Ihr könnt auf zusätzliche Verknüpfungen zugreifen, indem Ihr nach links wischt. Dieses Menü nimmt nur die Hälfte des Bildschirms ein, die untere Hälfte wird für Benachrichtigungen und Mediensteuerungen verwendet oder bleibt leer, wenn es nichts anzuzeigen gibt.

Im Vergleich zu angepassten Android-Versionen wie Samsungs One UI 6 oder Xiaomis HyperOS ist das Standard-Android-Schnelleinstellungsmenü einfacher und bietet weniger Anpassungsmöglichkeiten.

Design der Schnelleinstellungen in Android 10 (links), Android 12 (Mitte) und Android 14 (rechts). / © nextpit

Android 16 könnte die Schnelleinstellungen verändern

Der Entwickler Mishaal Rahman hat in der Android 15 QPR1 Beta entdeckt, dass Google an einem neu gestalteten Schnelleinstellungsbereich arbeitet, der mit Android 16 eingeführt werden könnte.

Das aktualisierte Panel scheint etwas größer zu sein, kann aber immer noch durch Wischen von oben nach unten mit zwei Fingern erreicht werden. Der Helligkeitsregler befindet sich nach wie vor ganz oben und nimmt die gesamte Breite ein. Darunter befinden sich vier kleinere Widgets für Bluetooth, Wi-Fi, Cast und Do Not Disturb, alle in der gleichen elliptischen Form, aber in einer Größe von 1 x 2, also die halbe Breite jeweils. Der untere Bereich enthält acht noch kleinere Widgets.

Das vermeintlich neue Layout/Design der Schnelleinstellungen in Android 16 hat mehr Widgets (Shortcuts und Toggles) im Menü, befindet sich allerdings noch in einer sehr frühen Phase. / © Android Authority

Die neuen Schnelleinstellungen in Android 16 werden insgesamt 13 Shortcuts und Toggles enthalten. Weitere Shortcuts können hinzugefügt werden, aber sie werden in der kleinsten Größe auf einer zweiten Seite erscheinen, auf die Ihr durch Swipen zugreifen könnt.

Außerdem scheint das gesamte Menü jetzt zu schweben, wobei transparente Bereiche einen Teil des aktuellen Bildschirms darunter zeigen. Dieser Bereich wird wahrscheinlich weiterhin Steuerelemente und Benachrichtigungen enthalten. Außerdem gibt es einen Bearbeitungsbutton und ein Symbol am Ende des Panels.

Derzeit wird die Größenanpassung (Vergrößern oder Verkleinern von Widgets) nicht unterstützt, zumindest war das in dieser Version nicht möglich. Zukünftige Updates könnten jedoch Änderungen oder neue Funktionen bringen.

Es handelt sich zwar noch um eine frühe Version und es ist nicht garantiert, dass dieses Design in die endgültige Version übernommen wird, aber es zeigt zumindest, dass Google an der Verbesserung und Aktualisierung der Android-Schnelleinstellungen arbeitet.

Welches der verschiedenen Android-Betriebssysteme hat eurer Meinung nach das beste und intuitivste Layout für die Schnelleinstellungen? Und wie würdet Ihr das Design von Android 16 gerne verbessern? Bitte lasst uns Eure Antworten in den Kommentaren wissen.