Sparhandy-Hammer: Google Pixel 8 mit 5G-Tarif zum Sparpreis sichern!

Bei Sparhandy könnt Ihr Euch das Google Pixel 8 in der größten Speichervariante gerade mit zwei spannenden Tarifen sichern. Dabei handelt es sich jeweils um 5G-Angebote aus dem Netz von Vodafone und o2, für die Ihr jeweils nur 29,99 Euro monatlich zahlt. Zusätzlich erhaltet Ihr einen Wechselbonus über 100 Euro. nextpit verrät Euch, ob sich diese Deals lohnen.

Mit dem Google Pixel 8 veröffentlichte das amerikanische Unternehmen auch in diesem Jahr eines der besten Flaggschiffe. Leider entschied sich das Unternehmen in diesem Jahr für eine deutliche Preissteigerung bei seinen Smartphones und somit sind günstige Angebote eher schwer zu finden. Bei Sparhandy könnt Ihr Euch das Pixel 8 allerdings gerade mit zwei passenden Handyverträgen sichern.

Auch im Jahr 2023 konnten wir das Google Pixel 8 für Euch testen. Hier fielen vor allem die ausgezeichnete Leistung im Alltag, die lange Akkulaufzeit und der 120-Hz-Bildschirm sehr positiv auf. Allerdings sind die überragende Pixel-Kamera und das Update-Versprechen von sieben (!) Jahren die absoluten Top-Features in diesem Jahr. Warum das Google-Flaggschiff 4,5 von 5 möglichen Sternen erhielt, liegt hier unter anderem am hohen Preis und dem recht langsamen Aufladen.

Das Sparhandy-Angebot im Tarif-Check

Möchtet Ihr das Angebot wahrnehmen, habt Ihr die Wahl aus zwei verschiedenen Tarifen. So könnt Ihr zum einen den "Vodafone Smart Entry" abschließen und erhaltet hier 20 GB Datenvolumen im 5G-Netz des Providers. Euch steht eine Download-Bandbreite von maximal 500 MBit/s zur Verfügung und natürlich könnt Ihr als bestehende Vodafone-Kunden auch den GigaKombi-Vorteil nutzen.

Alternativ habt Ihr die Möglichkeit den "o2 Mobile M Aktion" zu bestellen, bei dem Ihr 25 GB Datenvolumen im 5G-Netz der Telefónica nutzen könnt. Eine Download-Bandbreite von maximal 300 MBit/s ist ebenfalls enthalten. Für beide Angebote gilt, dass Ihr monatlich 179,95 Euro für das Smartphone zahlt, sowie 6,99 Euro für den Versand. Eine Anschlussgebühr über 39,99 Euro kommt noch hinzu, genauso wie ein Wechselbonus von 100 Euro, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt. Monatlich kosten Euch die Angebote jeweils 29,99 Euro.

Vodafone Smart Entry Spezial o2 Mobile M Aktion Produkt Google Pixel 8 Google Pixel 8 Datenvolumen 20 GB 25 GB Download-Bandbreite max. 500 MBit/s max. 300 MBit/s 4G/5G 4G LTE und 5G 4G LTE und 5G Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 29,99 € 29,99 € Anschlusskosten 39,99 € 39,99 € Versandkosten 6,99 € 6,99 € Einmalige Gerätekosten 179,95 € 179,95 € Gesamtkosten 946,69 € 946,69 € Wechselbonus 100,00 € 100,00 € Reguläre Gerätekosten Google Pixel 8 256 GB – 789,00 € Google Pixel 8 256 GB – 789,00 € Effektive monatliche Tarifkosten ~ 2,40 € ~ 2,40 € Zum Angebot* Zum Angebot*

Ihr habt bei beiden Tarifen die gleichen effektiven zusätzlichen Kosten für den 5G-Tarif zu zahlen. Im Google-Store selbst erhaltet Ihr derzeit das Pixel 8 in der 256-GB-Variante zum aktuellen Bestpreis von 789 Euro. Durch den Wechselbonus amortisiert sich dieser Preis jedoch bereits fast mit den Gesamtkosten und somit ergeben sich die geringen Effektivkosten.

Beide Deals sind also durchaus spannend, auch wenn es sich nicht um Bestpreise handelt. Seid Ihr also auf der Suche nach dem Pixel 8 und möchtet nur eine geringe monatliche Belastung, sowie geringe zusätzliche Kosten für den Tarif, seid Ihr bei Sparhandy gerade an der richtigen Adresse.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Wartet Ihr noch bis zum Black Friday, um Euch mit einem neuen Smartphone zu versorgen? Lasst es uns wissen!