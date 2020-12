Gutscheine für Tech-Fans: Denn was Ihr kauft, ist sowieso nie das Richtige

Welches Smartphone ist aktuell angesagt und was trifft eigentlich den Geschmack des Beschenkten an Weihnachten? Um Euch mit dem Technikkauf vor Weihnachten weiterzuhelfen, hat Antoine in seinem Geschenkeguide fast 4.000 Wörter gebraucht. Seid Ihr noch immer nicht sicher oder bleibt einfach nicht die Zeit, seinen Magnum Opus durchzulesen, empfehlen wir Euch wie in jedem Jahr den Griff zum Gutschein. Hierfür verraten wir Euch jeweils, wie viel Geld Ihr mindestens ausgeben müsst, wie lange der Gutschein gültig ist und für wen sich der Voucher am besten eignet.

Amazon-Gutschein: Das goldene Ticket

Warum schenken wir uns eigentlich nicht alle Amazon-Gutscheine und ernennen Jeff Bezos endlich auch zum offiziellen Weltherrscher? Auch ohne Ironie sind Amazon-Gutscheine als Geschenk eigentlich immer eine gute Sache.

Wie Ihr sicher wisst, tummeln sich beim größten Online-Versandhändler unzählige Produkte, von denen nicht alle erst per Paket bestellt werden müssen. Denn mit Filmen, Video- und PC-Spielen, Büchern, Musik und Apps für Amazon-Geräte gibt es auf der Plattform auch Inhalte, die man über einen Gutschein direkt nutzen kann.

Neben dem vielfältigen Angebot ist der Amazon-Komfort inzwischen kaum noch schlagbar. In einigen deutschen Großstädten finden Pakete noch am selben Tag den Weg zu Euch und auch der Rückversand ist theoretisch kostenlos. Wobei Ihr diesen durch einen Gutschein ja ohnehin vermeiden werdet.

Amazons Geschenkgutscheine könnt Ihr zudem individuell gestalten, ausdrucken, in einer Geschenkverpackung ordern oder selbst designen. Mindestens müsst Ihr dabei 15 Cent ausgeben, der Maximalbetrag für den Geschenkgutschein liegt bei satten 1.000 Euro.

Besonders geeignet für: Jeden, der nicht aus ethischen Gründen auf Amazon verzichten will

Dauer der Gültigkeit: Bis zum Ende des 10. Jahres nach dem Kauf

Minimaler Betrag: 15 Cent

Direkt verfügbar? Ja, dank digitalem Gutschein







Gutschein bei Saturn und Media Markt: Für Amazon-Verweigerer

Amazon ist ein US-amerikanischer Megakonzern und nicht selten steht das Unternehmen für seine Arbeitsbedingungen und für seine steigende Macht in der Kritik. Reagiert der zu Beschenkende allergisch auf das “A-Wort” oder kauft einfach gerne lokaler ein, könnt Ihr in Deutschland zumindest beim Technikkauf getrost auf Saturn und MediaMarkt setzen.

Die beiden größten deutschen Technikmärkte bieten jeweils Gutscheinkarten an, die per Post zu Euch kommen oder direkt nach dem Kauf zum Ausdrucken bereitstehen.

Der Mindestbetrag bei Saturn und Media Markt liegt jeweils bei fünf Euro und maximal müsst Ihr 150 Euro ausgeben. Praktisch ist zudem, dass sich die Gutscheine sowohl Online als auch in der Filiale einlösen lassen. Saturn gibt an, dass für die Saturn Gutschein Card die Regelverjährungsfrist und diese beträgt laut Verbraucherzentrale drei Jahre.

MediaMarkt ergänzt diesbezüglich, dass die Geschenkkarte ab der letzten Nutzung fünf Jahre lang gültig ist. Bei Nichtbenutzung liegt die Gültigkeit auch hier bei drei Jahren.

Besonders geeignet für: Jeden, der aus ethischen Gründen auf Amazon verzichten will

Dauer der Gültigkeit: Drei Jahre bei Nichtbenutzung, fünf bei angebrochenem Guthaben

Minimaler Betrag: 5 Euro

Direkt verfügbar? Ja, dank Sofortausdruck







AppStore und Google Play Store: Kostenpflichtige Apps verschenken

Sicher hat jeder Smartphone-Nutzer schon einmal auf eine App geschielt, die ihm am Ende dann doch zu teuer war. Somit verschenkt Ihr mit Gutscheinkarten für den AppStore und den Google Play Store auch den Luxus, sich umfangreichere oder von Werbung befreite Anwendungen zu holen.

Google verweist bei einem Online-Kaufwunsch auf Anbieter wie Startselect, Guthaben.de, Amazon, PayPal und einige weitere. Dabei könnt Ihr Beträge zwischen 15 bis 100 Euro ausgeben und profitiert davon, dass das Guthaben nie abläuft.

Apple hingegen regelt den Verkauf von Gutscheinen auf seiner Homepage lieber selbst und bietet acht Motive im Apple-Design zur individuellen Gestaltung an. Der verfügbare Betrag liegt dabei zwischen 10 Euro und 500 Euro.

Jeweils können Beschenkte hier neben Apps auch digitale Bücher, Filme und Musik kaufen - eben alles, was sich in den jeweiligen Online-Plattformen so herumtummelt.

Besonders geeignet für: Jeden, der beim Weihnachtsessen am Teller vorbei auf das Handy schaut

Dauer der Gültigkeit: Unbegrenzt

Minimaler Betrag: Bei Google 15 Euro, bei Apple 10 Euro

Direkt verfügbar? Jawohl!







Für Gamer: Steam, PS Store, Nintendo eShop und Co.

Puh, Ihr fragte, welche Gaming-Plattform der oder die zu Beschenkende präferiert? Da kann ich Euch auch nicht weiterhelfen, Euch aber zumindest ein paar Orte für Gamer-Gutscheine verraten und gleich auch erklären, für welche Konsole oder welche Plattform der Dienst ist.

Steam: Bunte und vor allem beliebte Bibliothek an PC-Spielen » Zu Steam

Nintendo eShop: Für Nintendo Switch und die portablen DS-Varianten » Bei PayPal kaufen

Microsoft Store: Für Windows-Spiele und die Xbox-Konsolen » Zum Microsoft Store

PlayStation Store: Richtig geraten, für die PS4 und die neue PS5 » Bei Amazon kaufen







Die jeweiligen Plattformen bieten jeweils eigene Gutscheine an und da schaut Ihr am besten selbst, wie viel Geld Ihr ausgeben wollt. Da die Gutscheine in der Regel so funktionieren, dass der gewählte Betrag auf ein Guthabenkonto angerechnet wird, freuen sich Gamer in der Regel auch über kleine Beträge.

Ihr wisst gar nicht weiter? Starselect und PayPal

Bevor ich in den Kommentaren wieder zu hören bekomme, NextPit würde für Erwähnungen in seinen Artikel Geld bekommen: Nein, Starselect hat es einzig allein aufgrund seiner großen Auswahl in diesen Artikel geschafft. Die Plattform ist auf Guthaben, In-Game-Währung und Gutscheine spezialisiert und vereint vieles, was wir bereits in diesem Artikel aufgelistet haben.

Hinzu kommen jedoch Gutscheine für Netflix. Spotify, die Spieleschmiede Blizzard, das Mobile Game Roblox und und und. Der Katalog ist so bunt, dass es fast praktisch wäre, wenn Starselect auch eine Guthabenkarte für sich selbst im Katalog hätte. Mehr Flexibilität bietet im Netz eigentlich nur ein anderer Anbieter.

PayPal! Und somit wären wir dort angelangt, was man nur noch als Online-Variante von Geld verschenken bezeichnen kann. Allerdings überweist Ihr nicht einfach bloß 20 Euro per PayPal, der Zahlungsdienstleister führt unzählige Anbieter, die eine Bezahlung per Guthaben arbeiten oder bei denen Ihr auch regulär per PayPal einkaufen könnt. Schaut Euch auf der Seite um und ich wette, Ihr werdet fündig.

Ein letzter Tipp für das Verteilen von Guthabenkarten: Seid Ihr Euch noch immer nicht sicher, für welchen Dienst der Beschenkte das Geld gebrauchen kann, nutzt die WhatsApp-Suche. Sicher hat Der- oder Diejenige schon einmal Dienste wie Netflix, Amazon Prime oder Steam im Chatverlauf erwähnt.

Was sind Eure Geheimtipps beim Schenken von Gutscheinen an Weihnachten? Lasst Ihr Euch beim Verschenken etwas einfallen oder gibt es einfach eine Karte in ein bisschen Geschenkpapier?

Dieser Artikel wurde am 20. Dezember überarbeitet und neu veröffentlicht. Bestehende Kommentare wurden dabei übernommen.

