Für Apple & Android: Dieser Tracker bringt maximale Kompatibilität

Chipolo hat sein Portfolio an Smart Tags und Ortungsgeräten im letzten Jahr mit dem One Point und der One Card erweitert. Diese Tracker haben jedoch eine große Einschränkung: Sie funktionieren nur mit dem Find My Device-Netzwerk von Android. Jetzt hat das Unternehmen einen neuen Tracker auf den Markt gebracht, den Chipolo Pop, der auch mit dem Apple Find My Network funktioniert.

Da Googles Find My Device-Netzwerk erst vor relativ kurzer Zeit (innerhalb des letzten Jahres) eingeführt wurde, ist es immer noch ungewöhnlich, Tracker zu finden, die damit kompatibel sind, ganz zu schweigen von denen, die sowohl mit Apples Find My als auch mit Googles Find My Device kompatibel sind.. Daher ist die Ankunft des neuen Chipolo Pop Smart Tags eine wichtige Ergänzung auf dem Markt.

Chipolo Pop bietet doppelte Find My-Kompatibilität

Ihr könnt den Chipolo Pop entweder mit dem iPhone oder dem Android-Gerät koppeln, indem Ihr bei der Einrichtung die jeweilige Find My-App verwendet. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass der Tracker immer nur mit einem einzigen Netzwerk funktioniert. Das bedeutet, dass die Ortung nur in dem Netzwerk funktioniert, für das er gerade konfiguriert ist. Zum Beispiel können Apple-Geräte, die Find My verwenden, den Pop nicht orten oder "anpingen", wenn er gerade mit einem Android-Gerät gekoppelt ist.

Ihr könnt den Chipolo Pop jedoch erneut mit einem iPhone oder iPad koppeln, wenn Ihr wollt, dass er das IoT-Netzwerk von Apple nutzt. Außerdem bietet Chipolo eine eigene App an, die Funktionen wie das Klingeln aus der Ferne, die Funktion "Ruf dein Telefon an" durch doppeltes Drücken und die Benachrichtigung bei Außerhalb der Reichweite (Android) bietet. Alternativ dazu hat der Tag selbst einen eingebauten Lautsprecher mit einer Lautstärke von 120 dB.

Ihr könnt die Chipolo-Begleit-App nutzen, um zusätzliche Funktionen wie "Ruf dein Telefon" und Benachrichtigungen außerhalb der Reichweite zu erhalten. / © Chipolo

Der neue Chipolo Pop hat einen kompakten, scheibenartigen Formfaktor, ähnlich wie der Chipolo One Point, den mein Kollege getestet hat. Er ist kompakt, mit einem Durchmesser von ca. 1,53 cm, also etwas breiter als ein Viertel, und einer Dicke von 0,26 cm. Außerdem verfügt er über ein eingebautes Schlüsselloch zum einfachen Anbringen von Zubehör, was ein häufiger Kritikpunkt am Apple AirTag ist. Außerdem ist er nach IP55 staub- und wasserdicht, was eine Verbesserung gegenüber früheren Chipolo-Modellen darstellt.

Was den Chipolo Pop vom One Point unterscheidet, ist die Tatsache, dass er zusätzlich zu den Standardfarben Weiß und Schwarz in verschiedenen leuchtenden Farben erhältlich ist, darunter Blau, Grün, Rot und Gelb. Diese leuchtenden Farben machen es einfacher, den Tracker an Eure Sachen anzupassen oder ihn schnell zu erkennen, wenn er an Gegenständen mit kontrastreichen Farben befestigt ist.

Der Pop von Chipolo verwendet Bluetooth mit einer Reichweite von bis zu 300 Fuß. Die Batterie hält bis zu einem Jahr und ist austauschbar (CR2032 Knopfzelle).