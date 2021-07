Umfrage der Woche: Reizen Euch Leaks & Gerüchte zu Technik?

Leaks und Gerüchte sind im Tech-Journalismus seit Jahren der heißeste Scheiß. Auch wir greifen gerne erste Infos zu neuen Geräten auf. Aber warum werden diese Leaks, die sich oftmals am Ende gar nicht bewahrheiten, von Journalisten und Lesern so gemocht? In unserer Umfrage der Woche wollen wir dazu Eure Meinung hören!