NextPits Speicherzensus: Wie viel Gigabyte braucht Ihr in 2022?

Wer sich wöchentlich mit neuen Smartphones auseinandersetzt, hat die Superlative rund um Megapixel, Benchmarks und Co. irgendwann satt. Die Spreu vom Weizen trennt sich daher bei mir inzwischen bei hochwertigen Vibrationsmotoren und sinnvollen Features, die eine Nutzung auch über die nächsten Jahren gewährleistet. Und wie in der Einleitung bereits erwähnt, zeichnet sich genau hier aktuell ein Widerspruch ab.

Zwei Beispiele: Das Samsung Galaxy S22 sollt Ihr dank langer Update-Gewährleistung bis 2027 nutzen können. Zukunftssicher sind daher Features wie Computational-RAW oder die Aufnahme von 8K-Videos. Allerdings bietet Samsung S22 und S22+ nur mit maximal 256 Gigabyte Speicherplatz an. Als zweites Beispiel muss ich Apple dafür kritisieren, dass sie das iPhone SE 2022 für mehr Geld mit 64 Gigabyte Speicher anbieten. Aber bin ich hier zu kritisch und ist der Handyspeicher weniger wichtig als gedacht?

Wie voll ist Euer Handyspeicher?

Um das herauszufinden, habe ich mir erst einmal eine Mitmach-Aufgabe ausgedacht! Steuert bitte einmal die Einstellungen Eures Handys an und prüft, wie viel Speicherplatz Ihr auf Eurem Smartphone aktuell nutzt. Dabei ist es erst einmal egal, wie groß der Gesamtspeicher des Smartphones ist.

Wie voll ist Euer Handyspeicher? Unter 5 Gigabyte

Unter 10 Gigabyte

Unter 30 Gigabyte

Unter 50 Gigabyte

Unter 100 Gigabyte

Unter 256 Gigabyte

Unter 512 Gigabyte

Über 512 Gigabyte (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Um diese Ergebnisse ein wenig einzuordnen, bitte ich Euch darum, anschließend auch folgende Frage zu beantworten. Denn wirklich spannend sind die ersten Ergebnisse nur, wenn man weiß, wie lange Ihr Euren Handyspeicher schon mit Bildern, Fotos, Videos und mehr füllt.

Wie lange nutzt Ihr Euer aktuelles Handy schon? Unter 6 Monaten

Unter 1 Jahr

Unter 1,5 Jahren

Unter 2 Jahren

Unter 3 Jahren

Über 3 Jahre (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Wie groß ist Euer Handyspeicher?

Als nächste Aufgabe in meinem kleinen Speicherzensus für das Jahr 2022 möchte ich den Speicherplatz Eures Handys ab Werk wissen. Also ohne eingelegte Speicherkarten, falls Euer Handy diese Funktion überhaupt noch unterstützt.

Wie groß ist Euer Handyspeicher ab Werk? 8 Gigabyte

16 Gigabyte

32 Gigabyte

64 Gigabyte

128 Gigabyte

256 Gigabyte

512 Gigabyte

1 Terabyte

Sonstiges (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Wie Ihr Euch schon denken könnt, ist dieses Merkmal der Knackpunkt der nächsten Frage. Nutzt Ihr derzeit eine MicroSD-Karte, um Euren Handyspeicher zu erweitern? Egal ist dabei, ob Ihr diese als adaptiven Speicher oder lediglich zum Auslagern von Dateien nutzt.

Nutzt Ihr eine Speicherkarte für mehr Speicher? Ja, nutze ich.

Nein, nutze ich nicht. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Eure Meinung zur Speicherentwicklung in Smartphones

Zu guter Letzt will ich gerne noch Eure zwei Cent wert zu diesem Thema wissen. Beobachtet Ihr dieselbe Problematik bei neuen Handylaunches oder seht Ihr das ganze gelassener? Schreibt mir in die Kommentare auch noch gerne ausführlicher, wie Ihr zu den nicht-erweiterbaren und festgesetzten Speicherlösungen in Smartphones steht.

Wie steht Ihr zum Trend, MicroSD-Slots wegzulassen? Das finde ich kritisch.

Neutral – mich persönlich betrifft es nicht.

Unproblematisch, der Speicher ab Werk reicht mir immer aus. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Dabei könnt Ihr gerne auch darauf eingehen, dass Speicher immer weiter in Cloud-Lösungen ausgelagert werden soll. Fabi kommentierte meinen Kommentar zur Speicherproblematik im iPhone SE 2022 direkt damit, dass Käufer ja die iCloud für mehr Speicher nutzen könnten. Seht Ihr darin eine valide Alternative oder seid Ihr bei Online-Speicherlösungen noch vorsichtig? Ich freue mich auf die Diskussion mit Euch!