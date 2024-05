Auf der I/O 2024 veröffentlicht Google die erste Vorschau von Wear OS 5 für Entwickler/innen. Die Änderungen befinden sich sowohl unter der Haube als auch an der Oberfläche – nämlich bei den Watchfaces. Und hier stellt sich heraus: Eine der wichtigsten Verbesserungen betrifft die Akkulaufzeit.

Verbesserte Akkulaufzeit

Google selbst hat versprochen, dass Wear OS 5 eine längere Akkulaufzeit bieten wird – vor allem beim Tracking von Workouts. Zum Beispiel soll das Tracking eines Marathons unter Wear OS 5 im Vergleich zu Wear OS 4 20 Prozent weniger am Akku der Uhr nagen.

Google fügte hinzu, dass die Verbesserung der Akkulaufzeit auch bei anderen Workouts angewendet werden kann, was darauf hindeutet, dass die Leistungsoptimierung sowohl auf Software- als auch auf Hardware-Ebene stattfindet.

Anpassungsfähigere und aufschlussreichere Watch Faces

Wear OS 5 baut auch weiterhin auf jenem Watchface-Format auf, das mit Wear OS 4 eingeführt wurde. Solche Watchfaces werden in der neuesten Wear OS Version intuitiver und adaptiver, verspricht Google. Gleichzeitig kommen dynamischere und verspieltere Watchfaces hinzu, die als "Flavors" bezeichnet werden, sowie neue Komplikationen, die als – frei übersetzt – "Zielfortschritt" und "gewichtete Elemente" bezeichnet werden.

Die Developer Preview von Wear OS 5 fügt mehr anpassungsfähige Zifferblätter und Komplikationen hinzu. / © Google

Außerdem können Entwickler jetzt auch digitale Ziffernblätter mit Wetter-Informationen anzureichern. Wear OS 5 wird hier in der Lage sein, stündliche Vorhersagen, den UV-Index und die Temperatur anzuzeigen.

Wear OS 5 bietet außerdem Unterstützung für Smartwatches mit noch größeren Bildschirmen (ein Smartwatch-Trend für die kommenden Jahre?), so dass UI-Elemente die Anzahl der verfügbaren Pixel voll ausnutzen können.

Neue Gitteransicht im App Launcher

Eine weitere Information, die entdeckt, aber nicht in der Pressemitteilung erwähnt wurde, ist ein neues App-Grid-Layout. Dieses wurde von Entwickler Mishaal Rahman entdeckt und kann in den Einstellungen aktiviert werden. Die gleiche Funktion war zuerst für Entwickler in Wear OS 4 verfügbar und wurde dann deaktiviert. Aber diesmal sieht es so aus, als stünde das Feature dann auch Endanwendern zur Verfügung.

Es gibt noch kein offizielles Datum für die Veröffentlichung der endgültigen Version von Wear OS 5 – auch noch keine Informationen dazu, welche Smartwatches auf der neuen Plattform laufen werden. Der Logik und diversen Gerüchten zufolge kommen hier die Google Pixel Watch 3 und die Samsung Galaxy Watch 7 als wahrscheinlichste Kandidaten in Frage.

Glaubt Ihr, dass Wear OS 5 eines der spannendsten Smartwatch-OS-Updates der vergangenen Jahre wird? Und braucht Eure Wear-OS-Smartwatch dringend ein Akku-Upgrade? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.