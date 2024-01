Fast wie Photoshop: So klappt Bildbearbeitung mit dem Galaxy S24

Das Samsung Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra bringt als Teil der Galaxy-AI-Features auch ein paar starke Bildbearbeitungsfeatures mit. In diesem Artikel zeigen wir Euch, wie Ihr mit dem Galaxy S24 Personen und Gegenstände aus Bildern ausschneidet und sie in andere Bilder verpflanzt. Und ein Feature lässt Eure Reisefotos wirken, als wärt Ihr die ersten Menschen an diesem Ort gewesen.