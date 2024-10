Vor dem Update nutzte Quick Share die Wi-Fi- oder Bluetooth-Verbindung, um Dateien zu übertragen. Letztere ist langsamer und die am wenigsten empfohlene der beiden Methoden. Bei der Wi-Fi-Verbindung müssen sich die Geräte nicht mit demselben drahtlosen Netzwerk verbinden, aber das ist auch langsamer als eine Verbindung über dasselbe Netzwerk.

Wie Android Authority herausgefunden hat, hat Google Quick Share unter Windows und Android aktualisiert und damit die Übertragungsgeschwindigkeit erhöht, wenn die Geräte nicht dasselbe WLAN nutzen.

Ich habe das neue Quick Share auch auf meinem Computer, mit verschiedenen Wi-Fi-Netzwerken und sogar mit einer mobilen Datenverbindung auf dem Handy getestet. Die Geschwindigkeiten sind unabhängig vom gewählten Netzwerk vergleichbar. Hier findet Ihr eine Anleitung, wie Ihr Quick Share zum Senden und Empfangen von Dateien vom PC an Euer Android-Gerät verwendet.

So verwendet Ihr Quick Share und sendet Dateien von einem PC an ein Telefon

Um Quick Share auf einem Windows-PC zu verwenden, müsst Ihr die App oder das Programm zunächst auf Eurem Desktop oder Laptop installieren. Befolgt die folgenden Schritte:

Ladet die Quick Share App herunter und installiert sie auf Eurem PC. Startet die Quick Share App. Öffnet den Datei-Explorer auf Eurem PC und sucht die Dateien, die Ihr übertragen wollt. Zieht sie in das Fenster der Quick Share App oder fügt sie hinzu. Wählt das Empfängergerät in der Liste aus. Tippt auf Eurem Android-Gerät auf akzeptiert und bestätigt die PIN. Wartet, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Öffnet die Quick Share App auf dem PC und zieht die Dateien, die Ihr freigeben möchtet. © nextpit Wählt in der Liste das Gerät aus, an das Ihr die Dateien senden möchtet. © nextpit Tippt auf dem Handy auf die Schaltfläche Akzeptieren, um den Empfang von Dateien zu starten. © nextpit Tippt auf dem Handy auf die Schaltfläche Öffnen, um die an Euer Gerät gesendeten Dateien sofort anzuzeigen. © nextpit

Ihr könnt die Dateien oder Medien (Fotos, Videos), die Ihr auf dem Telefon übertragen habt, in einem Schnellfreigabe-Album in der Galerie ansehen, während die Dokumente in den Ordner Dokumente übertragen werden. Eine weitere Option ist die Anzeige der letzten Dateien für einen schnelleren Zugriff.

So verwendet Ihr Quick Share und sendet Dateien von einem Telefon an einen PC

Das Teilen von Dateien von einem Android-Gerät zu einem PC über Quick Share ist ebenfalls ein einfacher Prozess, ohne dass Ihr eine App installieren müsst. Wenn Ihr bereit seid, lest die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Öffnet die Galerie oder den Dateimanager auf Eurem Android-Gerät. Navigiert zu den Fotos, Videos oder Dokumenten, die Ihr verschicken möchtet, und wählt bei Bedarf mehrere aus. Tippt auf die Schaltfläche Teilen. Wählt Quick Share aus dem Menü des Freigabeblattes. Wählt aus den verfügbaren Geräten aus oder scannt Geräte in der Nähe. Wenn ein neues Gerät hinzugefügt wird, bestätigt es auf dem PC, um mit dem Teilen von Dateien fortzufahren.

Wählt die Fotos oder Dateien auf dem Android-Telefon aus und tippt dann auf die Schaltfläche Freigeben, um auf Quick Share zuzugreifen. © nextpit Tippt auf Quick Share, um die Dateien an den Windows-PC zu senden. © nextpit Wählt unter den aufgelisteten Geräten den Windows-PC aus, an den Ihr die Dateien senden möchtet. © nextpit Wartet, bis Quick Share eine Verbindung mit dem Windows-PC hergestellt hat. Die Dateifreigabe sollte bei bekannten Geräten sofort erfolgen. © nextpit Auf dem PC könnt Ihr den Link öffnen, um die empfangenen Dateien anzuzeigen. © nextpit

Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, gibt es einen Link, auf den Ihr klicken könnt, um den Speicherort der Dateien zu öffnen. Alternativ könnt Ihr auch zum Ordner Downloads navigieren, um die empfangenen Dateien zu finden.