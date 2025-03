Es scheint eine Ewigkeit her zu sein, dass Xiaomi Ende letzten Jahres sein Flaggschiff 2025 in China vorgestellt hat. Vier Monate später ist das Xiaomi 15 endlich weltweit angekommen. Das Xiaomi 15 ist ein kompaktes Smartphone mit Flaggschiff-Hardware, Kameras der Marke Leica und Schnellladefunktion. Im Test haben wir herausgefunden, wie gut es sich in der Praxis schlägt.

Die Gemini-Unterstützung ist an Bord, die standardmäßig den Google Assistant ersetzt, aber nicht so stark integriert ist wie bei den Konkurrenzgeräten.

Mehr als genug Leistung für Apps und Spiele

Leistung Prozessor Snapdragon 8 Elite Speicher 12 GB LPDDR5x

256 / 512 GB UFS 4.0 Speicher

Keine Speichererweiterung Konnektivität 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC

Mit dem Snapdragon-8-Elite-Chip, 12 GB LPDDR5X-RAM und entweder 256 oder 512 GB UFS 4.0-Speicher bietet das Xiaomi 15 erwartungsgemäß eine reibungslose Leistung bei täglichen Aufgaben. Wir haben keine praktischen Unterschiede zum Ultra-Modell mit noch mehr Arbeitsspeicher bemerkt und erwarten, dass das Handy während seiner Supportzeit gut altert.

Im AnTuTu-Test schneidet das Xiaomi 15 genauso gut ab wie ein Flaggschiff-Handy. © nextpit Die Geekbench-Ergebnisse können sich mit den besten Android-Handys auf dem Markt messen © nextpit

Bei den synthetischen Benchmarks lag das Xiaomi 15 auf Augenhöhe mit anderen Handys mit demselben Prozessor, während die grafischen Tests von 3DMark für diesen Test nicht durchgeführt werden konnten.

Xiaomi 15

(Snapdragon 8 Elite) Xiaomi 15 Ultra

(Snapdragon 8 Elite) Galaxy S25 Ultra

(Snapdragon 8 Elite) OnePlus 13

(Snapdragon 8 Elite) Xiaomi 14T Pro

(Dimensity 9300) AnTuTu 2,660,490 2,712,233 2,341,216 2,695,676 2,013,101 3DMark Wild Life Extreme

Stresstest k.A. k.A. Bester Loop: 6986

Schlechtester Loop: 3253

Stabilität: 46,6% Bester Loop: 8751

Schlechtester Loop: 4410

Stabilität: 50,4% Bester Loop: 4095

Schlechtester Loop: 2712

Stabilität: 66.2% 3DMark Steel Nomad Light

Stresstest k.A. k.A. Bester Loop: 2581

Schlechtester Loop: 1363

Stabilität: 52,8% - Bester Loop: 1605

Schlechtester Loop: 1240

Stabilität: 77.2% Geekbench 6 Einzel: 3023

Mehrfach: 9119 Einzel: 2997

Multi: 8951 Einzeln: 3187

Mehrfach: 9947 Einzeln: 3125

Mehrfach: 9697 Einzeln: 2188

Multi: 7142

In Spielen ließ das Xiaomi 15 PUBG Mobile und Grid Autosport flüssig laufen und blieb auch bei hohen Grafikeinstellungen kühl, so wie es sich für ein Flaggschiff gehört. Auf der anderen Seite hat Xiaomi es geschafft, sogar in der Seitenleiste des Spiels Werbung einzublenden, was bei diesem Gerät unnötig wirkt.