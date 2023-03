Speicher fürs Balkonkraftwerk: 150 € auf Zendure Solarflow sparen!

Wie alle PV-Anlagen haben auch Balkonkraftwerke ein Problem: Ein großer Teil des Stroms wird meist dann erzeugt, wenn man ihn nicht oder nur teilweise benötigt; gerade wenn man tagsüber nicht zu Hause ist. Bei Balkonkraftwerken gibt es noch nicht einmal eine Einspeisevergütung, und so wird im Überschuss erzeugte Energie verschenkt. Mit einem Speicher lässt sich die tagsüber erzeugte Energie allerdings speichern und Abends und Nachts nutzen.

Dieses Modul schaltet Ihr zwischen die Solarpanele auf der einen und Euren Wechselrichter auf der anderen Seite. Der Ausgang unten führt zum Akku. / © Zendure

Zendure hat hier mit Solarflow kürzlich eine einfache Lösung vorgestellt, die Ihr einfach zwischen die Solarpanel Eures Balkonkraftwerks und den bestehenden Mikro-Wechselrichter hängt. Das klappt dank MC4-Ein- und -Ausgängen ohne zusätzliche Kabel. Zum Speichern der Energie verbindet Ihr Solarflow mit bis zu vier LiFePO4-Zwischenspeichern des Herstellers vom Typ AB1000, die jeweils 960 Wh Kapazität bieten. Powerstations von Drittanbietern könnt Ihr aufgrund des proprietären Anschlusses hier nicht nutzen.

Die Zendure-AB1000-Akkus sind stapelbar – und übrigens nach IP65 geschützt. Ihr könnt sie also auf den Balkon stellen. / © Zendure

Jetzt kommt der Trick: Am Solarflow selbst könnt Ihr nun einstellen, wie viel Leistung konstant in den Mikrowechselrichter und damit in Euren Haushalt fließen soll. Idealerweise stellt Ihr hier einen Wert ein, der Eurem Grundverbrauch entspricht, also das, was Kühlschrank, Überwachungskamera, Router & Co. den ganzen Tag über ständig verbrauchen. Alles oberhalb dieses Wertes landet im Akku und wird dann auch nach Sonnenuntergang weiter eingespeist, bis der Akku selbst eben auch leer ist.

Wie viel der Akku am Ende nutzt, lässt sich ausrechnen, beispielsweise mit dem Unabhängigkeitsrechner der HTW Berlin. Bei einer Solarleistung von 800 W und einem Jahresstromverbrauch von 3.000 kWh steigern zwei 960-Wh-Akkus den Eigenverbrauchsanteil am produzierten Strom um rund 35 % – auf insgesamt 98 %. Unterm Strich produziert Ihr so dann 30 % Eures Jahresstromverbrauchs selbst. Ohne Akku wären es im Rechenbeispiel nur 11 bis 15 %.

Zendure Solarflow installiert auf einem Balkon. / © Zendure

Aktuell bietet Zendure eine Gutschein-Aktion an: Ihr könnt für 50 Euro einen Voucher mit einem Gegenwert von 200 Euro kaufen. Sobald Zendure Solarflow verfügbar ist, könnt Ihr diesen Gutschein dann beim Kauf einlösen. Wie teuer Zendure Solarflow* inklusive einem AB1000-Akku ist, hat der Hersteller bislang nicht verraten. Allerdings hat Zendure einen Teaser veröffentlicht, der einen vierstelligen Preis mit einer vorangestellten "1" zeigt – der Preis liegt also zwischen 1.000 und 1.999 Euro.

Wir hoffen, dass wir Zendure Solarflow demnächst für Euch testen können. Was interessiert Euch hier besonders? Worauf sollen wir achten? Und findet Ihr Speicher für Balkonkraftwerke spannend? Wir freuen uns auf Euer Feedback in den Kommentaren!