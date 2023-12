200 € Rabatt: Ecovacs T20e Omni im Top-Deal bei Amazon!

Ihr seid auf der Suche nach einem Saugroboter, möchtet aber nicht direkt 1.000 Euro ausgeben? Dann solltet Ihr bei Amazon vorbeischauen. Passend zur Weihnachtszeit gibt es hier das neueste Mitglied der T20-Reihe von Ecovacs mit einem satten Rabatt von 200 Euro. Ob sich die Anschaffung des Ecovacs T20e Omni zu diesem Preis lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Liebt Ihr es nicht auch, wenn Eure Wohnung voll mit Schmutz ist und Ihr gefühlt alle zwei Stunden den Staubsauger rausholen dürft? Falls nicht, ist ein Saugroboter eine wirklich smarte Wahl. Allerdings kommen die Putzteufel in verschiedenen Ausführungen und gerade Premium-Modelle sind preislich teurer als so mancher Gebrauchtwagen. Bei Amazon bekommt Ihr mit dem Ecovacs T20e Omni jedoch ein solches Gerät derzeit mit einem Rabatt von 200 Euro.

Das leistet der Ecovacs T20e Omni

Mit einer satten Saugleistung von 6.000 Pa erreicht der Ecovacs T20e Omni dieselbe Power wie der rund 300 Euro teurere Ecovacs T20 Omni (zum Test). Auch beim günstigeren Modell finden sich zwei Wischpads, die Euren Boden von hartnäckigem Schmutz befreien und eine unglaublich gute Navigation ist durch die hauseigene TrueDetect-3D-3.0-Technologie ebenfalls gewährleistet.

Der Ecovacs Deebot T20e Omni navigiert sich hervorragend durch Eure vier Wände. Selbst Kabel können den fleißigen Putz-Roboter vor keine Herausforderungen. / © nextpit

Der größte Unterschied liegt bei den einzelnen T20-Varianten jedoch in der Vielseitigkeit der Absaugstation. Denn für den geringeren Preis verzichtet Ihr auf eine Heißwasser-Reinigung der Wischpads und auch der Wassertank im Roboter selbst fehlt. Außerdem hat der T20e Omni eine klare Abneigung gegen Ecken und reinigt diese nicht immer vollständig. Allerdings ist die Softwareunterstützung und App-Bedienung leicht und schnell erklärt. In seinem Test zum Ecovacs T20e Omni verrät Euch mein Kollege Thomas übrigens, was ihm sonst noch gefallen hat.

Lohnt sich das Saugroboter-Angebot von Amazon?

Der reguläre Preis beläuft sich beim Ecovacs T20e Omni auf satte 799 Euro. Durch einen Rabattcoupon auf der Produktseite kommt Ihr jedoch auf nur noch 599 Euro. Zugegeben, das ist für ein passendes Weihnachtsgeschenk immer noch recht happig, allerdings ist das auch der bisherige Bestpreis für den Putzteufel. Am Black Friday gab es zwar ein Angebot um 479 Euro, allerdings handelte es sich hierbei um einen Ausreißer.

Möchtet Ihr also in die Welt der hochklassigen Saugroboter eintauchen und dabei keinen Kleinkredit aufnehmen, ist dieser Deal durchaus spannend. Falls Ihr dennoch nach einem deutlich günstigeren Weihnachtsgeschenk sucht, haben wir Euch die besten Gutscheine für Tech-Nerds herausgesucht.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Deal spannend für Euch oder greift Ihr lieber zum teureren Modell? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!