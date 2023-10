Amazon Prime Day die Zweite: Jetzt schon erste Deals sichern!

Wie bereits 2022 erwartet uns auch in diesem Jahr ein zweiter Amazon Prime Day. Am 10. und 11. Oktober könnt Ihr Euch erneut zahlreiche Deals schnappen und so viel Geld sparen. In diesem Artikel haben wir einige der besten Angebote für Euch herausgesucht und vergleichen die Preise für Euch, damit Ihr direkt zuschlagen könnt.

Wann beginnt der zweite Prime Day in Deutschland?

Knapp drei Monate nach dem ersten Prime Day* in diesem Jahr, ruft Amazon erneut zur Schnäppchen-Schlacht. So beginnt am 10. Oktober um 0:00 Uhr der Herbst-Prime-Day mit den ersten Deals. Neben dem Black Friday zählt die Spar-Aktion von Amazon zu den umsatzstärksten Tagen im Jahr. Um daran teilzunehmen, benötigt Ihr nur zwei Dinge: ein Amazon-Prime-Abonnement und jede Menge Geduld. Denn häufig sind die wahren Schätze in den Blitz-Deals versteckt, die nur zu bestimmten Zeitpunkten erhältlich sind.

Preisvergleich in einfach: So ehrlich sind die Angebote am Prime Day wirklich

Interessiert Ihr Euch für spannende Angebote aus der Tech-Welt, findet Ihr in diesem Artikel eine große Auswahl. Um Euch keine überteuerten Angebote zu präsentieren, nutzen wir die Erweiterung "Kepa", mit der ein Preisverlauf direkt auf der Produktseite angezeigt wird und in unseren Angeboten seht Ihr die bisherigen Tiefstpreise für die Produkte ebenfalls. Bedenkt allerdings, dass Amazon die Rabatte häufig auf die UVP rechnet. Bereits jetzt hat Amazon einige Angebote auf Lager, um Euch auf den kommenden Prime Day einzustimmen.

Hinweis: Der Amazon Prime Day war exklusiv für Amazon-Kunden mit Prime-Abo. Auch im kommenden Jahr findet wieder ein solches Spar-Event statt! Kein Prime-Kunde? – Hier geht's zum Probe-Abo*

Spannende Angebote noch vor dem Herbst-Prime-Day sichern

In der Regel hat Amazon immer wieder richtig spannende Angebote auf Lager. Doch gerade um die Deal-Events wie Prime Day und den Black Friday lässt sich ein echter Trend entdecken. Denn der Online-Händler hat derzeit einige Angebote, um Euch auf den Herbst-Prime-Day vorzubereiten und so findet Ihr unter anderem Laptops von verschiedenen Herstellern* deutlich reduziert.

Einige dieser Angebote haben wir Euch hier schon einmal herausgesucht. So habt Ihr derzeit die Möglichkeit, Euch den Amazon eero 6 Mash-Router zum bisherigen Bestpreis von gerade einmal 64,99 Euro zu sichern. Außerdem könnt Ihr Euch den Saugroboter Roomba S9+ derzeit zum Schnäppchenpreis von 749 Euro kaufen.

Amazon Prime Music, Kindle & Co.: Die Amazon-Dienste im Angebot!

Auch die Amazon-Dienste rund um Prime Music, Kindle & Co. sollten am Prime Day wieder mit spannenden Angeboten locken. Bisher gibt es hier jedoch noch keine Aktion. Anders sieht das bei der Amazon-Photos-App aus. Wie schon am ersten Prime Day 2023 könnt Ihr Euch hier einen Aktionsutschein über 15 Euro sichern, falls Ihr an der ersten Aktion nicht teilgenommen habt.

Dafür müsst Ihr die App herunterladen und anschließend Bilder in die Cloud hochladen. Anschließend erhaltet Ihr innerhalb von vier Tagen eine Mail, die den Aktionsgutschein enthält, den Ihr dann am Prime Day nutzen könnt. Dieser ist allerdings auf die Deal-Aktion beschränkt und verfällt danach.

Auch Gamer kommen mit den Prime-Diensten voll auf Ihre Kosten. Denn Twitch, die größte Streaming-Plattform, gehört zu Amazon und so könnt Ihr Euch mit einem aktiven Prime-Gaming-Konto* nicht nur das sogenannte "Prime-Sub" sichern, mit dem Ihr monatlich Euren liebsten Streamer unterstützen könnt, sondern Ihr erhaltet zahlreiche Goodies zu World of Warcraft, League of Legends, Overwatch 2 und mehr.

Amazon-Geräte. Echo, Fire-TV-Sticks, Kindle & mehr!

Da es sich um einen Amazon-Prime-Day handelt, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass Ihr Echo-Geräte, Fire-TV-Sticks und sogar Kindle-E-Reader an den Aktionstagen deutlich günstiger bekommt. So gab es unter anderem beim ersten Prime Day den Echo Show 5 der zweiten Generation* vor einigen Monaten für gerade einmal 39,99 Euro. Welche Angebote uns allerdings genau erwarten, erfahrt Ihr an dieser Stelle, ab dem 10. Oktober.

Die besten Smartphone-Deals zu Apple, Samsung, Xiaomi & Co. am Prime Day

Zugegeben, am ersten Prime Day gab es in dieser Kategorie eine eher kleinere Ausbeute. Inzwischen sind allerdings sowohl das neue Xiaomi 13T, als auch die neue Apple iPhone-15-Reihe zusammen mit zahlreichen weiteren Geräten erschienen. Dadurch können wir davon ausgehen, dass wir zum zweiten Deal-Event in diesem Jahr hier das ein oder andere Schnäppchen zu Apple, Samsung, Xiaomi und Co. für Euch finden können. Um Euch ein wenig einzuheizen, findet Ihr nachfolgende unsere aktuellsten Smartphone-Tests:

Balkonkraftwerke, Saugroboter und mehr: Die besten Smart-Home-Deals

Um Euch den Überblick etwas einfacher zu gestalten, fassen wir alle Smart-Home- und Energie-Angebote in diesem Abschnitt zusammen. Egal, was Ihr sucht, ob vollständige Balkonkraftwerke, wie das Anker Solix*, oder Saugroboter von Dreame* und Ecovacs*, am Prime Day nutzen viele Hersteller die Möglichkeit, Ihre Produkte günstiger zu verkaufen. Gerade bei Balkonkraftwerken, müsst Ihr jedoch auf einiges achten:

Welche Deals uns hier allerdings genau erwarten, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht. Seid Ihr Euch noch unsicher, welches Produkt Euch genau zusagt, könnt Ihr in unseren Bestenlisten stöbern.

LG, Philips oder Sony: Die günstigsten Smart-TVs am Prime Day!

Auch Smart-TVs gibt es günstiger am Prime Day. Im Juli konntet Ihr Euch so unter anderem den Amazon Fire TV 4 zum unglaublichen Preis von 189 Euro sichern, wenn Ihr schnell genug wart. Ob uns ein solcher Hammer noch einmal erwartet. bleibt allerdings abzuwarten. Um Euch die Zeit bis zum Prime Day zu verkürzen, könnt Ihr unsere Kaufberatung für Smart-TVs schon einmal lesen, damit Ihr vorbereitet seid.

Günstig zocken wie die Profis: Die besten Deals für Gamer

Neben dem bereits erwähnten Prime-Gaming-Dienst dürfte Amazon sich auch bei diesem Prime Day nicht lumpen lassen und zahlreiche Hardware für Euren Gaming-PC reduzieren. In der Regel sind hier Hersteller wie Razer, Steelseries oder HP mit Bestpreisen zu finden und auch ich musste dem Drang letztes Mal nachgeben und konnte meine Peripherie recht günstig aufstocken.

Ob die Playstation 5 in der Disc-Edition endlich unter die 400-Euro-Grenze fällt oder die Xbox Series X weiter im Preis sinkt, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch abzuwarten. Sobald es die ersten Deals gibt, findet Ihr sie an dieser Stelle.

Was haltet Ihr vom Prime Day? Habt Ihr bereits ein aktives Prime-Abonnement und freut Euch bereits darauf oder wartet Ihr lieber auf den Black Friday im November? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Schickt uns auch gerne Eure Lieblings-Deals am 10. und 11. Oktober!