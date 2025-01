Anruf mit der Vorwahl +31: Das steckt dahinter

Unzählige Male klingelten in den vergangenen Wochen die Handys. Das Display zeigte einen Anruf mit der Vorwahl +31. Wir zeigen Euch, was dahinter steckt.

Wenn das Handy klingelt, geht automatisch der Griff zum Telefon. Doch vermehrt kommt es vor, dass dieser Griff vergebens ist. Denn statt eines Freundes erwartet Euch am anderen Ende nur jemand, der Euch das Geld aus der Tasche ziehen will: ein Betrüger. Auch Umfragen oder einfache Werbeanrufe gibt es immer wieder, sie sind aber nicht so gefährlich. In jüngster Zeit fallen immer wieder Anrufe mit der Vorwahl +31 auf, die auf deutschen Handys angezeigt werden.

Das Unternehmen Clever-Dialer hat eine App entwickelt, die Anrufe auf Euren Handys auswertet und die Rufnummer mit einer Spam-Datenbank abgleicht. Ist die anrufende Nummer in dieser Datenbank, unterdrückt sie den Anruf direkt. Kommen doch Anrufe durch, könnt Ihr sie melden.

Darum solltet ihr bei +31-Nummern nicht ans Telefon gehen

Einmal monatlich analysiert Clever Dialer die gemeldeten Nummern. Im Dezember waren dabei vor allem die erwähnten niederländischen Nummern auffällig. Nachdem im November bereits verschiedene niederländische Nummern mit dubiosen Gewinnspielversprechen (+31 6 20222482) und Betrugsversuche im Namen des Verbraucherschutzes (+31 6 16594905) auftauchten, verschwanden diese im Dezember – nur um durch andere ersetzt zu werden. Vermutlich merken die Betrüger, dass die bekannten Nummern häufiger blockiert werden, und nutzen andere Nummern.

So waren es auch im Dezember eben weiterhin die niederländischen Nummern, bei denen die Anrufer sich wahlweise als Mitarbeiter der Verbraucherzentrale ausgaben. Auch gaben sie vor, eine Lottogesellschaft zu sein. Erschreckend ist, dass viele Angerufene berichten, dass die Betrüger bereits Anschrift und Geburtsdatum vorliegen haben. Auffällig waren im Dezember die Telefonnummern +31 6 83113854, +31 6 20122312, +31 6 83122531, +31 6 57600971 und +31 6 83354081. Aber auch deutsche Nummern fielen negativ auf. Beim Anruf der 0178 7556032 meldete sich eine Bandansage, die aufforderte, man möge die "1" drücken, um Beiträge seiner Krankenkasse erstattet zu bekommen. Weitere als Spam-Anrufer ausgemachte Nummern sind die Nummern 0178 7556013 , 01525 6704704, 01523 7218516 und 0176 25318584. In allen Fällen kann es nur einen Rat geben: einfach auflegen und im Zweifel die Nummer sperren. Sofern Ihr keine Kontakte in den Niederlanden habt, solltet Ihr Anrufe mit +31-Vorwahl auch gar nicht erst annehmen.

Das sind häufigsten Telefon-Spam-Nummern