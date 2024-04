Der Apple Pencil 3 soll diese geniale Funktion erhalten

Apple Pencil 3 mit Gestensteuerung

In dem "iPadOS 17.5 Beta"-Update, das an Entwickler:innen und öffentliche Tester:innen verteilt wurde, fand 9to5Mac Hinweise, die auf neue Gesten-basierte Pencil-Funktionen hindeuten. Darunter auch "Long Squeeze" und "Double Squeeze", die darauf hindeuten, dass der Pencil über einen Sensor am Schaft verfügt, der den Druck erkennt und ihn in eine Aktion oder einen Auslöser umwandelt.

Apples Pencil 2 und der ursprüngliche Pencil. / © nextpit

Der aktuelle Apple Pencil 2 und der Original Pencil beherrschen keine gestenbasierten Steuerelemente für das Zusammendrücken und verfügen auch nicht über Sensoren, die solche Aktionen unterstützen. Daher sind diese Funktionen neu für den kommenden Apple Pencil.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass wir von einer "Squeeze"-Funktion hören. Die gleiche Quelle entdeckte Anfang des Monats einen ähnlichen Hinweis in einer früheren iPadOS-Beta-Version.

Erster Apple Pencil mit "Find My"-Funktion

Abgesehen von den neuen Gesten könnte der Apple Pencil 3 auch "Find My" fürs Standort-Tracking mitbringen, ähnlich wie andere Apple-Zubehörteile mit Find-My-Funktion funktionieren. So könnten iPad-Nutzer:innen den Pencil 3 anpingen und auf einer Karte verfolgen, wenn er verloren gegangen ist.

Was die Kompatibilität angeht, ist nicht bekannt, ob der Pencil 3 mit älteren iPad-Modellen funktioniert. Aber da der Pencil 2 von einer Vielzahl von Modellen – iPad Pro (Test), iPad Air und sogar iPad Mini – unterstützt wird, ist es wahrscheinlich, dass der Pencil der nächsten Generation auch mit einigen älteren Apple-Modellen verwendet werden kann.

Es wird spekuliert, dass Apple die neuen iPads und den Pencil 3 zusammen mit dem Magic Keyboard zwischen der ersten und zweiten Maiwoche ankündigt. Wir hoffen zudem, dass das iPad Pro zum ersten Mal in der iPad-Reihe von Apple einen OLED-Bildschirm erhält. Außerdem werden die neuen Tablets mit dem neuen M3-Chipsatz ausgestattet sein, der auch im MacBook Pro und MacBook Air zum Einsatz kommt.

Darüber hinaus heißt es, dass das iPad Air in einer neuen 12,9-Zoll-Variante angeboten wird, zusätzlich zur 10,9-Zoll-Größe des aktuellen iPad Air (Test). Auch hier könnten die Geräte von Apples neuestem M3-Chip angetrieben werden.

