Apple Reality Pro: Eye-Tracking-Technologie könnte das Tippen in der Luft ermöglichen

Einige XR/VR-Headsets wie die Meta Quest 2 und die Meta Quest Pro ermöglichen es wahlweise Tastaturen in der Mixed Reality via Passthrough oder als 3D-Darstellung zu bedienen. Die in Kürze erwartete Apple Reality one, bzw. Apple Reality Pro, soll jedoch Gerüchten zufolge eine fortschrittlichere Eingabemethode, das sogenannte In-Air-Typing bieten, das durch Eye-Tracking-Technologie ermöglicht wird.

Next Pit TV

Apple Reality Pro: Tippen nur mit einem Blick

Frühere Berichte deuteten darauf hin, dass Apples erstes erweitertes Reality-Headset mit einer Reihe von Sensoren und Kameras ausgestattet sein wird. Dies würde dazu beitragen, dass das Headset Anwendungen unterstützt, die auf Augen- oder Handgesten zur Eingabe angewiesen sind. Auch die von uns jüngst angetestete Meta Quest Pro verfügt über ein Augen- und Gesichtstracking. Der Bloomberg-Redakteur Mark Gurman hat diese Details nun bestätigt.

Verpasst auf keinen Fall: Welches sind die besten Standalone-VR-Brillen für das Jahr 2023?

Der Redakteur hat vorausgesagt, dass die Apple Reality Pro mit einer In-Air-Tippfunktion ausgestattet sein wird. Er fügte hinzu, dass Apple diese Funktion bereits an einem Prototyp testet. Gurman vermutet, dass die Apple-Implementierung anfangs noch etwas fehlerhaft sein könnte, aber das Unternehmen aus Cupertino plant dies zu verbessern, sobald das Headset auf den Markt kommt.

Außerdem können die Nutzer:innen ihr Apple iPhone für die Texteingabe und zur zusätzlichen Steuerung verwenden. Das Verbinden oder Koppeln eines iPhones mit dem Headset ist jedoch optional. Ebenso könnte das Reality-Pro-Headset mit der Mac-Tastatur zusammenarbeiten und praktisch die gesamte Mac-Oberfläche nutzen, wie es in der jüngsten Patentanmeldung des iPhone-Herstellers dargestellt wurde.

Apples Patent für immersives Videostreaming verwendet ein Viewport. / © Patently Apple

Apple Reality Pro mit immersivem Videostreaming und Spielen

Neben der Steuerung des Geräts durch die Bewegungen der Augen oder Hände wird sich Apple mit seiner erweiterten Reality-Plattform (XR) auf immersives Videostreaming und Spiele konzentrieren. So würde das All-in-One-Headset dem Träger beispielsweise ermöglichen, ein realistisches 3D-Video zu sehen, bei dem Änderungen an der Ausrichtung oder Position des Kopfes in die VR-Welt übertragen werden. Es ist noch unklar, ob dies mit dem ersten Headset des Unternehmens eingeführt wird oder später erfolgt.

Leider haben all diese bahnbrechenden Funktionen ihren Preis. Denn Apples Premium-XR/VR-Gerät soll 3.000 US-Dollar oder mehr kosten. Andererseits könnte eine preiswertere Version des Headsets unter dem Namen "Apple Reality One" bereits in der Pipeline sein, die ein Jahr nach der Reality Pro auf den Markt kommen könnte.

Affiliate Angebot Meta Quest 2 Meta Quest 2 - Advanced All-In-One VR Headset mit 128 GB internen Speicher. Zur Geräte-Datenbank

Würdet Ihr ein Apple Headset wegen dieser Funktionen kaufen? Lass uns Eure Meinung wissen.