Auf der CES 2025 enthüllte Google seinen Plan, Gemini auf ausgewählten Google-TV-Geräten einzuführen. Basierend auf Googles fortschrittlichem Sprachmodell (LLM) wurde Gemini so konzipiert, dass es sich nahtlos in den bestehenden Assistenten einfügt und es uns so ermöglicht, natürlich zu interagieren, komplexere Antworten zu erhalten und das Fernseherlebnis insgesamt zu verbessern.