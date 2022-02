S22-Displays weniger effizient: Samsung ändert heimlich Datenblätter

Klammheimlich hat Samsung nachträglich Änderungen an den Datenblättern der Galaxy-S22-Serie vorgenommen. Nachdem im Netz Zweifel an der adaptiven Bildrate der Displays in den Modellen S22 und S22+ aufkamen, hat Samsung die Angaben im Newsroom geändert. Somit sind die verwendeten AMOLED-Panel weniger effizient, als zunächst gedacht.

Samsung hat die Displaydaten für das Galaxy S22 und S22+ nachträglich geändert.

Die Panels werden nicht so energiesparend, wie bisher angenommen.

Änderungen bereits im globalen Newsroom zu sehen.