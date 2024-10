Habt Ihr schon mal darüber nachgedacht, wie viel Zeit für den wöchentlichen Hausputz draufgeht? Erst saugen, dann wischen. Bis alles getrocknet ist, ist der halbe Tag gefühlt vorbei. Wenn Ihr auch davon träumt, nie wieder selbst einen Wischmopp in die Hand nehmen zu müssen, solltet Ihr jetzt genau aufpassen. Denn Aldi erfüllt Euch diesen Traum. Beim Discounter bekommt Ihr den Ecovacs Deebot N10 Plus für unter 350 Euro.

Ecovacs Deebot N10 Plus: Was der Saugroboter alles draufhat

Was bietet der Ecovacs Deebot N10 Plus für sein Geld? Zum einen unterstützt er Euch bei der regelmäßigen Reinigung von losem Schmutz wie Staub oder Krümeln. Mit einer Saugkraft von 4.300 Pa entfernt er zudem hartnäckige Verschmutzungen aus Teppichen, die anschließend im Staubbehälter gesammelt werden. Je nach Untergrund erhöht er automatisch die Saugkraft, um auch tief sitzenden Schmutz effektiv zu entfernen.

Der Saugroboter kann mit einer Akkuladung bis zu 300 Minuten durch Euer Zuhause fahren und dabei bis zu 400 Quadratmeter in einem Durchgang reinigen. Dank TrueMapping 2.0 navigiert er dabei präzise durch Eure Räume und stellt sicher, dass keine Ecke ungesäubert bleibt. In der App könnt Ihr zudem individuelle Reinigungspläne anlegen, die festlegen, wann und in welchen Zimmern der Roboter seine Arbeit beginnen soll. Hier könnt Ihr auch Zonen definieren, in denen der Roboter nicht wischen soll.

Affiliate Angebot Ecovacs Deebot N10 Plus TrueMapping 2.0 | 4.300 Pa Saugkraft | 5.200-mAh-Akku

Der Ecovacs Deebot N10 Plus kann jedoch nicht nur saugen, sondern auch feucht wischen. Teppiche erkennt er dabei automatisch und umgeht sie, um zu verhindern, dass sie nass werden. Nach erledigter Arbeit kehrt er eigenständig zur Ladestation zurück, wo er nicht nur den Akku auflädt, sondern auch den Schmutzbehälter entleert. Das bedeutet, dass Ihr den Behälter bis zu 60 Tage lang nicht leeren müsst.

Unter 350 Euro: Warum sich der Deal lohnt

Der reguläre Preis des Ecovacs Deebot N10 Plus liegt bei 499 Euro (UVP). Aldi bietet ihn jedoch aktuell mit einem Rabatt von 30 Prozent für nur 349 Euro an, zuzüglich 5,95 Euro Versandkosten. An sich schon ein wirklich überzeugendes Angebot. Amazon ist hier durch den Wegfall der Versandkosten allerdings minimal günstiger*. Da Amazon-Angebote jedoch oft schwanken, kann sich auch der Aldi-Deal durchaus lohnen.

Übrigens: Wer mit etwas weniger Saugkraft von 3.000 Pa auch zufrieden ist, sollte sich den Ecovacs Deebot T10 nicht entgehen lassen. Bei Aldi kommt Ihr an diesen Roboter für aktuell nur 269 Euro statt der sonst ausgeschriebenen 399 Euro.

Affiliate Angebot Ecovacs Deebot T10 TrueMapping 2.0-Navigation | 3.000 Pa Saugleistung | 5.200-mAh-Lithium-Akku

Was haltet Ihr vom Angebot? Für einen Überblick empfehlen wir Euch einen Blick in unsere Liste der besten Saugroboter mit Wischfunktion.