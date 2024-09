Erster Preissturz: Brandneue Ecovacs Saugroboter im Sale bei Amazon

Die Premium-Saugroboter von Ecovacs sind eine großartige Hilfe für den täglichen Hausputz. Sie überzeugen nicht nur mit starker Saugkraft, sondern auch mit hervorragenden Wischfunktionen, die für blitzsaubere Böden sorgen. Wenn Ihr Euch dann noch einen Roboter mit Station holt, könnt Ihr Euch komplett entspannen, denn das Gerät reinigt sich anschließend auch noch selbst.

Genau solche Saugroboter von Ecovacs könnt Ihr bei Amazon jetzt bis zu 36 Prozent günstiger ergattern. So kostet das neue Premium-Modell, der Deebot X5 Omni (zum Test), erstmals weniger als 1.000 Euro. Wer hingegen eine günstigere Alternative sucht, kann zum Beispiel hier für 449 Euro zuschlagen. Und auch andere Gadgets wie Fensterputzroboter sind einen Blick wert.

Erstmals unter 1.000 Euro: Neues Top-Modell lohnt sich jetzt noch mehr

Wer das absolute Premium-Komplettpaket in Sachen Saug- und Wischroboter sucht, ist beim Deebot X5 Omni an der richtigen Adresse. Mit unfassbaren 12.800 Pa Saugkraft, einer präzisen Navigation, einer guten Wischleistung sowie der praktischen All-in-One Station schnürt Ecovacs hier ein klasse Gesamtpaket. Das zeigt auch unser Test, in dem wir dem kleinen Putzteufel 4,5 von 5 Sternen verliehen haben.

Zu unseren Highlights im Testbericht zählte dabei selbstverständlich die bereits erwähnte hohe Saugkraft. Mit dieser Power nimmt es der Saugroboter sogar mit festsitzendem Schmutz in Teppichen problemlos auf. Gleichzeitig vermeidet Ihr dank der Teppicherkennung samt Anhebung der Wischpads aber ebenso nasse Läufer. Apropos Wischen: Auch in diesem Bereich überzeugt das Haushaltsgadget komplett. Ein weiterer cooler Vorteil des Ecovacs-Geräts ist das spezielle, D-förmige Design. Hiermit kommt der Roboter besser in Ecken und Kanten, was für gründlichere Reinigungsergebnisse sorgt.

Ein Premium-Saugroboter braucht aber auch eine Premium-Station – und diese packt Euch Ecovacs beim Deebot X5 Omni ebenfalls mit ins Paket. Die All-in-One-Station kann nämlich so ziemlich alles, was man sich wünscht: Aufladen, Staubbehälter entleeren, Wischmopp waschen sowie trocknen und Co.

Das Premium-Modell von Ecovacs ist noch nicht lange auf dem Markt und eigentlich mit einem UVP von 1.099 Euro versehen. Mit Blick auf die Top-Leistung empfanden wir diesen Preis in unserem Test sogar bereits fair. Jetzt geht's aber noch günstiger. Bei Amazon kommt Ihr noch bis zum 10. September für 999 Euro an den Saug- und Wischroboter. Hierbei handelt es sich scheinbar um den ersten Preissturz seit Release* und daher natürlich auch um den absoluten Tiefstpreis.

Die anderen Ecovacs-Angebote im Überblick

Neben dem Ecovacs Deebot X5 Omni sind derzeit noch viele weitere Saugroboter und andere Reinigungsgeräte des Herstellers bei Amazon im Angebot. Dazu gehört unter anderem ein Saugroboter-Akkusauger-Bundle sowie ein Fensterputzroboter. Hier findet Ihr alle Deals auf einen Blick:

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Ecovacs. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.