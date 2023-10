Massig Datenvolumen: 50 GB im Telefónica-Netz nur 14,99 €!

Lange Laufzeiten bei Handyverträgen sind durchaus ein großes Manko. Sind Euch Prepaid-Tarife jedoch nicht genug, lohnt sich ein Blick auf die Flex-Tarife eines Anbieters, bei denen Ihr eine einmonatige Kündigungsfrist habt. Ein passendes Angebot hat derzeit Freenet für Euch auf Lager. Denn Ihr könnt Euch den "Green LTE" mit 50 GB Datenvolumen im 4G-Netz der Telefónica derzeit für gerade einmal 14,99 Euro monatlich sichern. Zusätzlich spart Ihr Euch hier die Anschlussgebühr.

Ungewöhnlich ist hier vor allem die recht hohe Download-Bandbreite von 225 MBit/s. Üblicher ist hingegen die VoIP & WLAN-Call-Funktion, die es auch in anderen Tarifen gibt. Außerdem könnt Ihr Euch noch einen Monat Waipu Premium Plus gratis sichern, wenn Ihr den Tarif abschließt. Möchtet Ihr das Angebot nicht nutzen, kündigt das Abonnement also rechtzeitig, sonst kostet es Euch monatlich 9,99 Euro zusätzlich.

So gut ist der Freenet-Tarif wirklich

Freenet verlangt in der Regel 37,99 Euro im Monat für diesen Handytarif. Allerdings müsst Ihr derzeit nur 14,99 Euro zahlen. Neben dem Rabatt auf die Tarifgebühr erhaltet Ihr zudem die Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro zuückerstattet. Diese zahlt Ihr zwar nach Abschluss des Vertrages, allerdings könnt Ihr eine SMS mit "AP frei" an die 8362 senden und schon erhaltet Ihr das Geld zurück. Ab dem 25. Monat zahlt Ihr hier jedoch wieder den regulären Grundpreis von 37,99 Euro – kündigt also rechtzeitig.

Freenet-Deal Tarif Freenet LTE green 50 GB Netz Telefónica Datenvolumen 50 GB Download-Bandbreite max. 225 MBit/s 4G/5G 4G Mindestlaufzeit 1 Monat Monatliche Kosten 37,99 € 14,99 € Anschlussgebühr 39,99 € ; wird erstattet Gesamtkosten (24 Monate) 359,76 € Kosten pro GB ~ 0,30 € Angebote

Der Tabelle könnt Ihr entnehmen, dass Ihr effektiv nur 30 Cent pro verbrauchtem GB zahlt. In der Regel liegt dieser Wert häufig bei über 45 Cent, wenn Ihr einen Vielsurfer-Tarif bucht. Dementsprechend ist das Angebot nicht nur mit den tatsächlichen Kosten sehr spannend, sondern auch die Effektivkosten können sich sehen lassen.

Lohnt sich der Freenet Green LTE für Euch?

Bei diesem Angebot gilt vor allem, dass Ihr ihn nicht einfach weiterlaufen lasst. Der günstigere Preis gilt für zwei Jahre, danach müsst Ihr hier deutlich mehr bezahlen. Außerdem handelt es sich um einen LTE-Tarif im 4G-Netz, also verzichtet Ihr auf eine 5G-Option. Allerdings ist der neue Mobilfunkstandard nach wie vor nicht flächendeckend vorzufinden, wodurch dieser Punkt durchaus verkraftbar ist. Sucht Ihr nach einem günstigen Handyvertrag, der Euch nicht lange bindet und über viel Datenvolumen verfügt, seid Ihr hier an der richtigen Adresse.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind LTE-Tarife für Euch noch zeitgemäß? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!