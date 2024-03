Wechselt zur Samsung-Seite der Macht: Galaxy A14 + Galaxy Watch richtig günstig

Ihr möchtet in die Samsung-Welt einsteigen oder sucht einfach nur ein günstiges Smartphone? Dann könnt Ihr bei MediaMarkt gerade einen spannenden Deal finden. Hier gibt es das Samsung Galaxy A14 mit Handyvertrag und einer Galaxy Watch 4 in der 40-mm-Variante für gerade einmal 9,99 Euro monatlich. Wir haben uns das Ganze einmal genauer für Euch angeschaut.

Im Jahr 2024 bekommt Ihr mit Smartphones unter 200 Euro schon recht viel für Euer Geld. Eine solide Alltags-Leistung, gut kalibrierte Displays oder eine starke Akkulaufzeit sind hier keine Seltenheit. Das gilt natürlich auch für das Samsung Galaxy A14, das sich hervorragend für Einsteiger oder als Zweithandy eignet. Möchtet Ihr Euch dem Samsung-Ökosystem verschreiben, gibt es das Smartphone bei MediaMarkt jetzt mit passendem Handyvertrag von Super Select und einer gratis Samsung Galaxy Watch 4 (Test).

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A14 5G Inkl. Galaxy Watch 4 | Super Select S | 10 GB Datenvolumen | max. 50 MBit/s | Telefónica-Netz | 30 Euro Wechselbonus | 4G | 24 Monate Tarifvergleich

Einsteiger-Smartphone von Samsung – Das Galaxy A14 im Check

Samsung setzt beim A14 auf ein 6,6-Zoll-LC-Display mit einer optionalen Bildwiederholrate von 90 Hz. Als Prozessor kommt ein MediaTek Dimensity 700 zum Einsatz, der über 4 GB RAM und 64 GB Flash-Speicher verfügt. Für alltägliche Aufgaben, wie nextpit-Artikel lesen, reicht das natürlich voll aus. Resident Evil würde ich jetzt allerdings nicht auf dem Gerät zocken wollen.

Zusammenfassung Kaufen Tarife Samsung Galaxy A14 5G Pro Solide Leistung im Alltag

Erweiterbarer Speicher

3,5-mm-Kopfhörerbuchse

Farbenfrohes Display

Zuverlässiger biometrischer Sensor

Ausgezeichnete Software-Unterstützung

Starke Akkulaufzeit

5G-Unterstützung Contra LCD-Panel zu schwach für den Außeneinsatz

Keine Ultraweitwinkelkamera

Langsames kabelgebundenes Laden

Mono-Audio-Lautsprecher Samsung Galaxy A14 5G Tarifvergleich

Auch der Akku lässt mit einer Kapazität von 5.000 mAh kaum Wünsche in dieser Preiskategorie offen. Bei einem Smartphone, das derzeit für 129 Euro im Netz zu haben ist, solltet Ihr natürlich auch Abstriche machen. So lässt die Helligkeit des LCD-Panels zu Wünschen übrig und auch die fehlende Ultraweitwinkelkamera lässt das Foto-Modul deutlich schwächeln. In unserem Test zum Galaxy A14 erfahrt Ihr, was Euch sonst beim Einsteiger-Smartphone erwartet.

Lohnt sich der Deal zum Samsung Galaxy A14?

Ihr zahlt hier monatlich 9,99 Euro. Hinzu kommen noch einmalig 1 Euro für die Geräte, sowie 29,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr und 4,95 Euro für den Versand. Um das Angebot wahrzunehmen, schließt Ihr den "Super Select S"-Tarif ab, der Euch im 4G-Netz der Telefónica mit 10 GB Datenvolumen und einer maximalen Download-Bandbreite von 50 MBit/s versorgt. Bringt Ihr Eure alte Rufnummer mit, gibt's noch einmal 30 Euro in als Wechselbonus gutgeschrieben.

Tarif-Check Gerät Samsung Galaxy A14 5G Tarif Super Select S Datenvolumen 10 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G LTE Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 9,99 € Einmalige Kosten 35,94 € Gesamtkosten 275,70 € Wechselbonus 30,00 € Reguläre Gerätekosten Samsung Galaxy A14 – 129,00 €

Samsung Galaxy Watch 4 – 119,00 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 0,10 € Zum Angebot*

Obwohl die beiden Geräte bereits recht günstig im Netz zu Haben sind, könnt Ihr dank Wechselbonus bei diesem Angebot effektiv noch einmal 10 Cent pro Monat sparen. Dementsprechend zahlt Ihr bei diesem Angebot nicht nur weniger, sondern habt auch gleich einen Tarif mit an Bord. Zusätzlich müsst Ihr hier auch keine Gebührenerhöhung nach Ablauf der Mindestlaufzeit befürchten. Gerade als Zweithandy oder Einsteiger-Smartphone für die Großeltern oder Kinder ist das hier durchaus interessant.

In so einem Fall sollte auch der fehlende 5G-Zugang nicht stören. Und habt Ihr zudem nicht vor, direkt acht Hotspots für Eure Freunde zu eröffnen, dürfte auch die Download-Bandbreite kein Hindernis darstellen. Es handelt sich hier natürlich nicht um einen Flaggschiff-Deal, seid Ihr jedoch auf der Suche nach einem Ersatz-Smartphone oder wollt in die Android-Welt eintauchen, solltet Ihr Euch diesen Deal genauer anschauen.

Was haltet Ihr von dem Deal? ist das Samsung Galaxy A14 interessant für Euch? Welche Verwendungszwecke seht Ihr für ein solches Smartphone? Lasst es uns wissen!