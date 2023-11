Galaxy S24: So schnell wird der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Aktuell überschlagen sich die Leaks und Gerüchte um die Galaxy-S24-Reihe. Einige davon drehen sich derzeit um den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, und auch in dieser News geht es um das brandneue Flaggschiff-SoC des Halbleiter-Giganten. Nachdem wir jüngst lernten, dass die Grafikeinheit mit 1 GHz takten soll, dreht sich jetzt alles um die CPU des neuen Snapdragons.

Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy: Etwas mehr Performance als das herkömmliche Modell

Der Leaker Yogesh Brar postete auf X/Twitter Werte, die den Snapdragon 8 Gen 3 mit der übertakteten "For Galaxy"-Variante vergleichen. Demnach soll der primäre Cortex-X4-Kern mit 3,4 GHz takten – also 100 MHz mehr als üblich. Auch bei den anderen Kernen drehen Qualcomm und Samsung ganz sanft an der Performance-Schraube – allerdings erstaunlicherweise in die andere Richtung.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

(SM8650 - AB)

- 1 x 3.3GHz Cortex X4

- 5 x 3.2GHz/3GHz Cortex A720

- 2 x 2.3GHz Cortex A520



Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

(SM8650 - AC)

- 1 x 3.4GHz Cortex X4

- 5 x 3.15GHz/2.96GHz Cortex A720

- 2 x 2.27GHz Cortex A520



Overclocked GPU for better AI — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) November 3, 2023

Der Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy setzt neben der Cortex-X4-CPU auf drei Cortex-A720-CPU-Kerne, die mit 3,15 GHz takten, zwei Cortex-A720-CPU-Kerne (2,96 GHz) und schließlich zwei Cortex-A520-CPU-Kerne mit einem Takt von 2,27 GHz. Abgesehen vom höher taktenden Cortex X4 würde Qualcomm diesem Leak nach also die restlichen Kerne sogar leicht untertakten.

Wie sich das konkret auf die Performance auswirkt, muss sich erst noch herausstellen. SamMobile wirft uns allerdings einen weiteren Info-Happen in Form eines aufgetauchten Benchmark-Tests vor. Konkret handelt es sich dabei um Geekbench 6 und einem Resultat von 2.148 Punkten im Single-Core und 6.618 Punkten im Multi-Core. Zum Vergleich: Beim Snapdragon 8 Gen Z im Samsung Galaxy Z Fold 5 (Test) werden Werte von 2.040 (Single) und 5.429 (Multi) erreicht.

Im Endeffekt hängt die Performance natürlich auch davon ab, wie die einzelnen Komponenten zusammenwirken, wie das Galaxy S24 mit Hitze umgeht usw. Außerdem solltet Ihr stets im Hinterkopf behalten, dass nicht jedes S24-Modell auf den Snapdragon setzt. Zumindest eine Teilmenge des Galaxy S24 hat den Exynos 2400 von Samsung verbaut. Gerüchten zufolge könnte es sein, dass die USA komplett mit dem Snapdragon 8 Gen 3 versorgt wird, also im Galaxy S24, S24+ und auch im S24 Ultra. In Europa wäre der Snapdragon nur fürs Ultra gesetzt. Warten wir es ab.

Sicher ist lediglich eine Sache: Wir haben sicher nicht das letzte Mal Leaks zum Galaxy S24 gesehen. Wie sicher seid Ihr Euch denn, dass Ihr Euch nächstes Jahr ein Galaxy S24 zulegt?