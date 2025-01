Wir erwarten, dass Samsung noch in diesem Monat die Galaxy S25-Serie vorstellt. Das neue Flaggschiff wird mit One UI 7, Android 15 und aktualisierten Galaxy-AI-Funktionen ausgestattet sein. Jüngste Erkenntnisse deuten jedoch darauf hin, dass Samsung über die hauseigenen Innovationen hinausgehen und in Zusammenarbeit mit Google beim Kauf des Galaxy S25 ein kostenloses Gemini Advanced-Abonnement anbieten wird.