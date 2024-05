Wie 91Mobiles herausfand, ist ein Samsung-Smartphone mit der Modellnummer SM-F741B im Repository von Camera FV-5 aufgetaucht, einer kostenpflichtigen Kamera-App von Drittanbietern, die professionelle Kamerasteuerung für Smartphones bietet.

Das Samsung Galaxy Z Flip 6 könnte mit einer 50-MP-Kamera ausgestattet sein, wie aus dem neuesten Eintrag hervorgeht. / © 91Mobiles / Camera F5

Es wird vermutet, dass es sich bei dem Gerät um das Galaxy Z Flip 6 handelt. Dafür spricht die Tatsache, dass das aktuelle Flip-Handy die Modellnummer SM-F731x trägt. Außerdem wurde eine ähnliche Modellnummer von der indischen BIS-Behörde zertifiziert, was darauf hindeutet, dass das Gerät in Indien auf den Markt kommen wird und die Existenz des Geräts bestätigt.

So gut wird die Kamera des Samsung Galaxy Z Flip 6

Interessanterweise wurde auf der Kameraplattform angegeben, dass das angebliche Gerät über eine 12,5-MP-Hauptkamera verfügt, was etwas mehr ist als die effektive Auflösung des Galaxy Z Flip 5 mit 12 MP. Außerdem scheint es so zu sein, dass es sich bei den angegebenen Bilddaten um die Standard-Aufnahmekonfiguration mit Samsungs Quad-Pixel-Binning-Technologie handelt. Die tatsächliche Sensorauflösung liegt also bei 50 MP (12,5 × 4), ähnlich wie bei der Hauptkamera des Galaxy Z Fold 5 (Test).

Das Samsung Galaxy Z Flip 5 verfügt über ein neues Scharnier, mit dem sich die Panels ganz flach zusammenfalten lassen. / © nextpit

Der größere Sensor bedeutet, dass das Galaxy Z Flip 6 wahrscheinlich schärfere Bilder liefern wird, vor allem bei höheren Zoomstufen, was im Vergleich zum 12-MP-Sensor des aktuellen Galaxy Z Flip 5 ein deutliches Manko ist. Eine weitere Verbesserung ist bei Aufnahmen bei wenig Licht zu sehen, was durch die Pixel-Binning-Technologie möglich ist, da die kombinierten Pixel mehr Licht absorbieren sollten.

Zu den weiteren Details aus dem Listing gehört, dass die 50-MP-Hauptkamera des Telefons mit OIS und EIS zur Stabilisierung ausgestattet ist und eine Blende von f/1.8 sowie eine 24-mm-Brennweite bei 1-fachem Zoom hat.

Weitere Änderungen am Samsung Galaxy Z Flip 6

Abgesehen von der Kamera wird das Galaxy Z Flip 6 laut einem aktuellen Bericht mit einer dickeren UTG-Schicht (Ultra-Thin-Glass) auf dem Hauptbildschirm ausgestattet sein. Dies soll die Falten im Klappbereich reduzieren und gleichzeitig zusätzlichen Schutz bieten.

Außerdem soll das kommende Galaxy Flip-Smartphone über eine größere Akkukapazität bei gleichbleibender Ladegeschwindigkeit verfügen. Es soll mit dem Snapdragon 8 Gen 3 Chipsatz von Qualcomm ausgestattet sein. Gerüchten zufolge wird Samsung am 10. Juli ein großes Event abhalten, auf dem das Galaxy Z Flip 6 und das Galaxy Z Fold 6 zusammen mit der Galaxy Watch 7 vorgestellt werden sollen.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Z Flip 5 Tarifvergleich

Was haltet Ihr von dieser verbesserten Hauptkamera im Galaxy Z Flip 6? Macht sie das faltbare Handy noch verlockender für den Kauf? Teilt uns Eure Meinung mit. Wir sind ganz Ohr.