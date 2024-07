Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro Fold mit starker KI sind offiziell bestätigt

Auf Googles Pixel-YouTube-Kanal hat das Unternehmen gerade neue Teaser-Clips für das Pixel 9 Pro und das Pixel 9 Pro Fold veröffentlicht. Bestätigt ist auch, dass das letztgenannte Gerät den Namen Pixel 9 Pro Fold trägt, anstatt die reine Fold-Reihe fortzusetzen, die mit dem Pixel Fold (Test) begann.

In den Clips zeigt sich, dass generative KI beim Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro Fold im Vordergrund stehen wird, was keine große Überraschung darstellt. Jedes Video beginnt mit einer schriftlichen Aufforderung an Gemini, einen "Breakup Letter" zu erstellen, was mit der doppelten Bedeutung des Begrifs "Letter" – sowohl Buchstabe als auch Brief – spielt.

Das Pixel 9 Pro erhält ein überarbeitetes und dickeres Kameramodul und verzichtet auf das Edge-to-Edge-Visier des Pixel 8 Pro (Test). Das Gesamtprofil scheint flacher zu sein, die Ecken sind runder und der Rahmen ist poliert. Auf dem Modul befinden sich drei Kameras sowie der LED-Blitz und das Thermometer auf der rechten Seite.

Wir können auch einen Blick auf die aktualisierte Vorderseite des Pixel 9 Pro Fold werfen, die deutlich höher ist und stärkere Rundungen aufweist. Der innere Bildschirm des faltbaren Geräts hat dünnere Ränder. Außerdem ist keine Selfie-Kamera im Punch-Hole zu sehen, was darauf hindeuten könnte, dass der Sensor im Rahmen platziert wird.

Google enthüllt das Design des Pixel 9 Pro Fold in einem neuen Teaser. / © Google

An den Seiten sind die Rahmen flacher und das Scharnier scheint eine andere Form als beim Pixel Fold zu haben. Gleichzeitig wurde das hintere Kameramodul komplett umgestaltet und zu einer rechteckigen Insel mit abgerundeten Ecken geformt. Außerdem gibt es zwei elliptische Aussparungen für die Kameralinsen im Gegensatz zum Vorgängermodul mit einer elliptischen und einer runden Aussparung.

Sowohl das Pixel 9 Pro als auch das Pixel 9 Pro Fold kommen mit porzellanfarbenen Finishs. Es ist nicht bekannt, welche anderen Oberflächen bei der Markteinführung angeboten werden.

Diese Woche wurden auch die Kameradespezifikationen der Pixel-9-Reihe detailliert beschrieben, wobei die Reihe erhebliche Änderungen an den Sensoren erfährt. Alle Modelle sollen außerdem mit dem "Tensor G4"-Chipsatz ausgestattet sein.

Gefallen Euch die Designänderungen am Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro Fold? Wir wollen Eure Meinung hören.