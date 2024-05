KI-gesteuerter Objekt-Radierer auf dem iPhone

In einem ausführlichen Beitrag vom Apple Insider, der sich auf eine interne Quelle beruft, werden mehrere KI-Funktionen genannt, die mit iOS 18 eingeführt werden. Darunter befindet sich auch ein neues "Aufräumen"-Tool, das in die Fotos-App und iMessage integriert werden soll. Außerdem wurde erwähnt, dass das Retusche-Werkzeug in verschiedenen Apple-Apps ersetzt wird, einschließlich der Apps in macOS.

Wie beschrieben, wird die neue Bearbeitungsfunktion in der Lage sein, Objekte durch manuelles Markieren in Bildern zu löschen. Außerdem soll die Funktion eine KI-gestützte Bilderzeugung für fehlende Teile in Bildern unterstützen.

Der Magic Eraser (Android) kann schnelle Bearbeitungen vornehmen, die sich perfekt zum Teilen auf sozialen Medien eignen. / © nextpit

Soweit wir wissen, ähnelt die Funktion im Wesentlichen Googles Magic Eraser und Magic Editor, die beide auf Android und iOS über die Google-Fotos-App verfügbar sind. Es gibt auch iOS-Apps von Drittanbietern, die ähnliche Fotobearbeitungsfunktionen haben. Es wäre aber eben eine Premiere, wenn Apple selbst sein eigenes Feature direkt in die wichtigsten iOS-Apps integriert.

Smartere Siri in iOS 18

Neben der neuen Bearbeitungsfunktion sind auch andere KI-Funktionen in iOS 18 aufgeführt. Dazu gehören die Erzeugung von Emoji und Hintergrundbildern, Zusammenfassungen und Live-Transkription, die bereits in früheren Leaks erwähnt wurden. Neu sind vor allem einige Verbesserungen, die nur für Siri geplant sind.

Laut der Quelle soll Siri in iOS 18 die geräteübergreifende Steuerung unterstützen, z. B. indem Ihr dem Assistenten auf dem iPhone befehlen könnt, was auf Eurer Apple Watch und anderen verbundenen Apple-Geräten abgespielt wird. Es wird jedoch angenommen, dass diese Funktion erst Ende 2024 zur Verfügung stehen wird.

Die meisten der KI-Funktionen sollen generell in Siri integriert werden. So kann die Assistentin z. B. Benachrichtigungen in der Vorschau anzeigen und Artikel zusammenfassen. Zudem soll Siri künftig in der Lage sein, natürlichere Antworten zu geben.

Apple hat die WWDC 2024 für den 10. Juni angesetzt, also sollten wir nicht allzu lange warten müssen, um viele dieser Funktionen bestätigt zu bekommen. Final wird das iOS-18-Update im Herbst zusammen mit dem iPhone 16 erwartet.

Seid Ihr gespannt darauf, iOS 18 zu testen, sobald es verfügbar ist? Welche anderen KI-Funktionen würdet Ihr gerne in diesem großen Software-Update sehen?